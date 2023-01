Camilo Sesto: 'Camilin' se convierte en el heredero universal tras lectura de testamento | Fuente: Instagram

El único hijo de Camilo Sesto se convirtió en el heredero universal de la fortuna del cantante español. Como se tenía previsto, las abogadas y representantes legales de 'Camilin' llegaron a la notaría Benito Martín Ortega de Torrelodones para la lectura del testamento.

De acuerdo con los medios españoles, Camilo Blanes Jr. recibiría 400 mil euroes anuales solo por regalías. La revista Semana aloriza la fortuna de Camilo Sesto en más de 40 millones de euros entre dinero en efectivo, fondos de inversión, viviendas y una casa de Torrelodones.

José Muro, representante y abogado de Camilo Blanes Jr., contó a Vanitatis que este "se encuentra más tranquilo y mucho mejor emocionalmente".

Además, Muro contó que Camilin no tenía dinero para ir al velorio de su padre. "No tenía dinero para comprar el billete de avión. Yo tengo amistad con Lourdes Ornelas y por eso lo pagué yo. No hay nada más. Camilo no va a hacer ninguna entrevista exclusiva ni de ningún tipo. No tenía necesidad de acercarse al notario y por eso lo han hecho las abogadas", contó.

Por su parte, Eduardo Gervós, representante de Camilo Sesto, descartó que padre e hijo no se hablaran. "Lo que sucedía es que, con 36 años, el padre consideraba que ya tenía edad para ser independiente, pero durante años hacía las transferencias para su manutención. Y cuando quiso cantar también lo ayudó", explicó.

LOURDES ORNELAS ROMPE SU SILENCIO

Camilo Blanes Jr., el único hijo de Camilo Sesto, llegó a Madrid para asistir al funeral de su padre en compañía de su madre Lourdes Ornelas. A su llegada a España, Ornelas fue abordada por la prensa y respondió sobre el testamento del cantante español. ¿Será Camilito el heredero universal del ídolo de la canción en español?

Ornelas dijo, en declaraciones al programa “Ventaneando”, que no sabe nada del tema de la herencia y para apoyar a su hijo en este momento. “No tengo ni idea (de sus bienes); nunca he sabido lo que tiene Camilo; nunca he investigado. Ni estando con él preguntaba. Te juro que no sé lo que tiene, ni lo que no tiene. Mi hijo no es tonto lo de la herencia no es lo más importante”, contó.

Lourdes Ornelas dijo que no asistió al funeral por que no estaba bien visto. “Creo que el que tenía que estar era mi hijo más que yo. Yo creo que no era prudente que yo estuviera ahí porque yo con Camilo ya no tenía casi ninguna relación y tampoco me gusta estar siendo protagonista de ninguna historia. El que debía estar y estuvo fue mi hijo. Pero yo no pintaba mucho ahí”, añadió.

