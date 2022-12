Camilo Blanes, hijo del recordado cantante Camilo Sesto, despierta la preocupación en su madre Lourdes Ornelas. | Fuente: Europa Press

El pasado 14 de agosto, Camilo Blanes, hijo del recordado cantante Camilo Sesto, publicó un video en su cuenta de Instagram con un comportamiento que llamó la atención de muchos de sus seguidores, quienes se alarmaron por su estado de salud.

Desorientado, con dificultades para hablar con coherencia, ‘Camilín’—como se le conoce al heredero de la fortuna del artista español— decidió salir al frente y aclarar que el video fue fruto de un “momento de ocio y entretenimiento”.

Sin embargo, las imágenes produjeron que su madre, Lourdes Ornelas, tome cartas en el asunto y se pronuncie en el programa español “Sálvame” sobre los problemas por los que viene atravesando su hijo.

La mexicana, que no vive con ‘Camilín’ en la mansión que perteneció a Camilo Sesto, sino en un pequeño apartamento en el centro de Madrid (España), confesó que su hijo “lucha por estar bien”. Además, admitió que “no es tan fácil intentar inhabilitar” a su hijo e intentó defenderlo al señalar que está intentando dejar los malos hábitos, “haciendo deporte, practicando natación y sin salir apenas de casa”.

“EN MÉXICO LAS COSAS SON DIFERENTES”

Preocupada, Lourdes Ornela reveló que se encuentra pendiente de su hijo. “Pero en México las cosas son diferentes y le puedo coartar las cosas que hace. Aquí no puedo estar detrás de él con un bate”, afirmó.

En ese sentido, apuntó que ‘Camilín’ necesita ayuda profesional para salir de sus supuestos problemas de adicción. “Gracias a Dios tiene para eso, lo que sucede es que aquí me veo sola. En México sé cómo solucionarlo, pero aquí es más seguido y no me siento capacitada”, agregó.

“Es un problema de salud. Siempre me dice que no va a volver a pasar y yo le digo que vea sus videos para que se dé cuenta. Llevamos mucho tiempo así y la cabeza no me da para más. Le ayudo todo lo que puedo pero estoy agotada”, detalló Ornela.

HEREDERO UNIVERSAL

El único hijo de Camilo Sesto se convirtió en el heredero universal de la fortuna del cantante español hace casi un año. Como se tenía previsto, las abogadas y representantes legales de 'Camilin' llegaron a la notaría Benito Martín Ortega de Torrelodones para la lectura del testamento.

De acuerdo con los medios españoles, Camilo Blanes Jr. recibiría 400 mil euroes anuales solo por regalías. La revista Semana aloriza la fortuna de Camilo Sesto en más de 40 millones de euros entre dinero en efectivo, fondos de inversión, viviendas y una casa de Torrelodones.

