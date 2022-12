Camilo revela que usa la ropa de su suegra, la mamá de Evaluna Montaner. | Fuente: Instagram

La relación entre Camilo y Evaluna Montaner sigue dando de qué hablar. El cantante colombiano reveló la buena relación que lleva con su suegra, Marlene Rodríguez y aseguró qué tanta es la confianza que tienen ambos.

El yerno de Ricardo Montaner comentó que se presta ropa de la mamá de Evaluna y la usa. Además, agregó que su esposa se molesta cuando tiene que irse de viaje ya que no usa el teléfono para disfrutar la travesía:

“A Evaluna Montaner lo que le molesta es que, cuando viajo, me desconecto del móvil total”, señaló. “Es que me olvido de todo lo demás. Le digo que voy a ‘El hormiguero’ y ya no le hablo más”, señaló al programa español.

Por otro lado, agregó que su esposa es una mujer celosa: “En un videoclip yo solo puedo besar a mi mujer... Pero mi esposa sí se da besitos en novelas con otros chicos. Me hago el superado”, contó.

“Es parte del oficio de ella. Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona. Y para mí, Evaluna Montaner es lo máximo”, finalizó.

"MACHU PICCHU"

A propósito de su nuevo álbum, Camilo habló sobre el significado detrás de los títulos que eligió para cada canción. Recientemente, el colombiano captó la atención del público peruano por un tema donde colabora con su esposa Evaluna Montaner y lleva el nombre de la maravilla arqueológica Machu Picchu.

“Es una de las canciones más importantes de este álbum. También Machu Picchu se nombra en una sola parte de la canción, pero es una invitación a la bienvenida de la estética de la canción entera”, contó el artista al programa Latin Now! tras el lanzamiento de su disco “Mis manos”.

En realidad, tiene más que ver con la relación de Camilo y Evaluna que de la maravilla peruana. Él explicó la metáfora que habita entre sus letras: “Evaluna se fijó en mí y yo quiero saber qué le estaba pasando por la cabeza cuando lo hizo (…) Es metafórico. Machu Picchu es una de las maravillas del mundo y son unas ruinas preciosas”.

“Ella vio algo en mí que yo no había visto. Yo pensé que era unas ruinas simples, pero ella vio en mí algo como lo que vemos en las ruinas de Machu Picchu”, agregó el intérprete de “Ropa cara” sobre el destino turístico del Cusco considerado como una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería.

