Camilo y Evaluna Montaner vivieron separados en los inicios de su relación amorosa, debido a que él vivía en Bogotá y ella en Miami. Al principio, el intérprete de “Ropa cara” no tenía el suficiente dinero para costearse un boleto de avión con dirección a Estados Unidos, pero tuvo la suerte de que Ricardo Montaner lo ayudó otorgándole trabajo.

“A Miami llegué hace como cuatro años. Llegué primero persiguiendo a Evaluna”, admitió Camilo Echeverry entre risas al ser consultado por cómo decidió partir a dicha ciudad. “Estaba enamorado de ella, pero yo vivía en Bogotá y ella en Miami. Nos gustábamos, ella me fue a visitar y nos hicimos novios”.

Cuando iniciaron formalmente su romance, Camilo reconoció que necesitaba ahorrar para poder viajar a otro país y no quería ser invitado por la familia de Evaluna. Al ver esa situación, el propio Ricardo Montaner decidió intervenir para que su nuero pueda encontrarse con su hija.

“Empecé a ahorrar y buscar la manera con ayuda de [Ricardo] Montaner que me empezó a dar trabajo grabándole unos demos. Creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y así yo sintiera que nadie me estaba invitando”, agregó Camilo.

Su relación y música en pareja

Los cantantes Camilo y Evaluna Montaner se casaron en febrero de 2020 tras cinco años de relación sentimental. Desde entonces, ambos han sacado adelante más de un proyecto musical juntos y suelen ventilar detalles de su vida privada con sus seguidores, a quienes denominan como "tribu".

Recientemente, se volvieron a juntar musicalemnte para lanzar un tema que refleja su amor de pareja y tiene atributos relacionados a la cultura peruana. Titulado como la maravilla arqueológica más famosa del Perú, “Machu Picchu” se ha convertido en el tema del momento.

