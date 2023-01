Composición

La cantautora cubana Camila Cabello estrenó su nuevo tema "Señorita", su segunda colaboración con el artista pop Shawn Mendes, con un video atrevido en el que rompe con la imagen de niña buena que había cultivado hasta el momento y que los convirtió tendencia mundial en internet.En el video, Cabello se convierte en una mesera que atiende a un Mendes recién bajado de una motocicleta y enfundado en una chaqueta de cuero sobre una camiseta blanca, al mejor estilo James Dean.

Pero la que lleva la carga más sensual de la producción es la exintegrante de la banda femenina Fifth Harmony, quien, a sus 22 años, parece decidida a que la vean como una mujer adulta.Las imágenes tanto de ella pensando en él en su habitación, como los bailes apretados y los atuendos reveladores de Cabello crean la atmósfera de calor, que es acentuada por filtros de colores amarillos y naranja.El video de "Señorita", dirigido por Dave Meyers, ha sido descrito como "hot" (ardiente) en la mayoría de las publicaciones musicales y de entretenimiento de Estados Unidos y los fans de la pareja, que en 2015 se unió en el éxito "I Know What You Did Last Summer", ya le han dado la aprobación en números.

RÉCORD EN LAS REDES

En las primeras 12 horas desde que se colgó en YouTube, "Señorita" había amasado más de 10 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el segundo video más visto del día en la plataforma de streaming. Además, ya estaba de primer lugar en la lista de canciones más escuchadas en Spotify.Esta colaboración es el segundo tema más buscado en Estados Unidos en el buscador Google este viernes y fue tendencia mundial en Twitter en las horas siguientes a que se estrenase en la pasada medianoche.Ninguno de los dos artistas detalló si "Señorita" formará parte de un disco, aunque Cabello, específicamente, sí ha dicho estar trabajando en su segundo álbum.Mientras, Mendes, de 20 años, está en medio de una gira mundial, la cantante cubana afincada en Miami, también ha anunciado una próxima colaboración con Cardi B. y Ed Sheeran.El objetivo de la cantante de "Havana" es que esta balada pop con ritmo acelerado, en la que el español se queda solo en la palabra que da título a la canción, se convierta en la "canción del verano". EFE