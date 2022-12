Shawn Mendes y Camila Cabello se han mostrado privados respecto a brindar cualquier detalle de su relación. | Fuente: AFP

Shawn Mendes y Camila Cabello siguen manteniendo en vilo a sus fans ─entre los que se incluye Taylor Swift─ sobre si tienen una relación o no. Ninguno de los artistas ha querido decir algo al respecto, pero no por falta de oportunidades.

En el backstage de un reciente concierto, el músico de "If I Can’t Have You" se reunió con sus fans quienes le pudieron hacer preguntas. Allí le consultaron si sus pensamientos sobre estar enamorado han cambiado, ya que antes había dicho que nunca había estado enamorado.

Shawn Mendes, de 21 años, jugó con el misterio sin negar o confirmar una relación con Camila Cabello. "Honestamente, quiero hablar con ustedes sobre esto, pero no soy solo yo en la relación ¿saben? Hay otra persona involucrada y no puedo decir lo que siento... porque yo no soy el único que decido", dijo según el video de la reunión que se publicó en Twitter.

El músico se mostró cauto al no mencionar el nombre de su colega, con la que lanzó el tema "Señorita", pero desde junio surgieron los rumores de una relación entre ambos.

RUMORES DE LA RELACIÓN

Los cantantes han sido amigos cercanos durante años, pero recientemente se les ha visto besándose y tomados de las manos en público. Incluso, una vez fueron a cenar con los padres de Mendes.

Las especulaciones se hicieron más fuertes cuando los artistas subieron al escenario de los MTV Video Music Awards 2019 para interpretar su canción "Señorita". Ellos se mostraron románticos mientras cantaban y el público esperaba un beso, pero no sucedió nada más. Al final, Shawn Mendes y Camila Cabello se dieron un beso esquimal (en la nariz).

El videoclip de "Señorita" ha sido descrito como "hot" (ardiente) en la mayoría de las publicaciones musicales y de entretenimiento de Estados Unidos. Los fans de la discreta pareja ya le han dado la aprobación en números.

Muchos esperaban ver un beso entre Shawn Mendes y Camila Cabello en los MTV VMA 2019. | Fuente: AFP

