Camila Cabello expresó su apoyo al nuevo proyecto musical de Shawn Mendes. | Fuente: AFP

Camila Cabello no dudó en expresar su apoyo al nuevo proyecto musical de Shawn Mendes, quien se prepara para estrenar su sencillo “Wonder” del cual ya brindó un adelanto del videoclip a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la artista cubano-estadounidense elogió el tema de su pareja. “Al mundo le vendría bien algo de magia, belleza y maravilla siempre, pero especialmente ahora”, escribió junto al primer avance de la canción.

“Shawn Mendes, qué hermoso regalo para el mundo. Ha creado este álbum con cada pedacito de su alma, su espíritu y su esencia, y con la más pura de las intenciones”, señaló. “Mi amor, estoy tan orgullosa de la persona que eres y estoy tan emocionada de que la gente vea y escuche tu corazón”, agregó.

La publicación, que rápidamente alcanzó más de 1 millón de reproducciones, fue comentada por varios de los 50,1 millones de seguidores que tiene Cabello en esta red social. Y también por el mismo Mendes, que colocó el icono de un corazón.

NUEVO ÁLBUM A LA VISTA

Horas antes de que Cabello publicara un adelanto de lo nuevo de su novio, Shawn Mendes compartió el mismo videoclip, pero con un enlace que lleva a los usuarios a un sitio web en el que puede encontrarse más detalles del próximo proyecto musical del cantante.

El tema “Wonder”, según el artista de 22 años, llegará a las plataformas musicales el próximo 2 de octubre, mientras que el álbum hará lo propio el 4 de diciembre. Sobre esta propuesta, Mendes contó en una carta a sus fans: “Traté de ser tan real y honesto como siempre lo he sido”.

Como se recuerda, durante varios meses, Camila Cabello y Shawn Mendes estuvieron separados físicamente debido a que la cantante se encontraba filmando una nueva versión de "La Cenicienta" en el Reino Unido.

Sin embargo, los primeros meses de la pandemia del nuevo coronavirus, la pareja estuvo unida. El pasado abril, interpretaron “What a Wonderful World” de Louis Armstrong en el concierto virtual One World: Together at Home. Cabello y Mendes protagonizan un romance desde julio de 2019.

Te sugerimos leer