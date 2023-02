Cameron Diaz se pronunció sobre su experiencia como madre con su bebé Raddix. | Fuente: Instagram / Cameron Diaz

Cameron Diaz finalmente cumplió un sueño por el que llevaba luchando años. La actriz se estrenó en la maternidad junto a su marido, el cantante Benji Madden. La pareja anunció esta nueva buena de manera sorprendente el pasado mes de diciembre.

Y es que, a pesar de lo mucho que se había especulado con esta maternidad, nada hacía presagiar que Cameron y Benji fuesen a ampliar la familia este pasado 2019. Así, la pareja recibió en diciembre la llegada de su hijo Raddix.

Sin saber si el pequeño ha sido adoptado o ha nacido a través de un vientre de alquiler, Raddix Madden se ha convertido en el protagonista de las vidas de sus padres.

Así lo confesó la protagonista de “There’s Something About Mary” en una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram, con su amiga Katherine Power, CEO de Who What Wear.

Para Diaz, ser madre estos tres meses ha sido la mejor parte de su vida: "Amo ser madre. Es la mejor parte de mi vida", confesaba la actriz en el encuentro que tuvo lugar este martes.

Asimismo, se mostró emocionada al mencionar que la compañía de su esposo es ideal. "Estoy muy agradecida y feliz, esto es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Tengo mucha suerte de haberlo hecho con Benji, estamos viviendo nuestro mejor momento juntos. Es genial", apuntó.

Una felicidad que ni la pandemia del nuevo coronavirus que azota el mundo y Estados Unidos ha podido erradicar. Sin embargo, Cameron Diaz reconoció que está siguiendo muy de cerca todas las informaciones al respecto y que está en confinamiento con su marido y su pequeño.

