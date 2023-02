Elenco de 'Jessie' se reúne para dedicarle homenaje al fallecido Cameron Boyce. | Fuente: Composición

El distanciamiento social no ha impedido que, mediante las videollamadas, las personas se puedan reunir. Fue el caso de los protagonistas de la serie “Jessie” quienes se reunieron para recordar sus mejores momentos en televisión así como para rendirle homenaje a su fallecido colega Cameron Boyce.

El actor compartió escenas con Debby Ryan, Karan Brar, Skai Jackson, Peyton List y Kevin Chamberlain. Todos se conectaron en el vivo "Stars in the House" para recaudar fondos para The Actors Fund. Allí, a casi de un año de la muerte del protagonista de "Descendientes", hablaron sobre su trabajo con el intéprete que dio vida a Luke.

Kevin Chamberlain, quien interpretó a Bertram, se refirió a Cameron Boyce de la siguiente manera: "Cameron era un bailarín increíble. Siempre fue acertado, siempre tenía 10 años. Era realmente una de las personas más amables".

Peyton List, la joven que hizo el papel de Emma, dijo: "Pasamos cada momento juntos. Cameron era un alma asombrosa. Me hizo una mejor persona. Me enseñaba algo todos los días".

Karan Brar confesó que el actor de "Jessíe" y "Descendientes" era como su hermano: "Mis padres lo llamaron hijo". Cabe resaltar que el joven se hizo un tatuaje de su fallecido amigo cuando vivían juntos. Fue él quien, el 6 julio del 2019, lo encontró muerto luego de que sufriera un ataque de epilepsia al dormir

Por otro lado, Skai Jackson calificó a Cameron Boyce como "dulce y cariñoso”.

Finalmente, Debby Ryan, quien protagonizada "Jessie", dejó tiernas palabras para el actor de Disney: "Cam podría estar haciendo un sándwich casualmente y simplemente cantar y te sorprendería. (…) Aunque no hablaba sobre ello, él estaba allí para ayudarme en la temporada 3 cuando mi madre estaba luchando contra el cáncer. Me abrazaba y actuaba como mi hermano cada vez que yo era frágil y lloraba en el set. Nunca lo olvidaré. Es tan especial".