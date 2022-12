Cameron Boyce y la última película que grabó antes de morir. | Fuente: Instagram

De acuerdo con medios internacionales, el Mammoth Film Festival estrenará la película “Runt”, la última película que Cameron Boyce grabó antes de morir. Del 27 de febrero al 2 de marzo, el film será transmitido en los cines de Estados Unidos.

El actor infantil se hizo conocido por su papel de “Carlos” en la serie “Descendientes” de Disney Channel y se ganó el corazón de todas sus fanáticas. Sin embargo, en el último proyecto que trabajó, le dará vida a “Cal”, un adolescente que demostrará a la sociedad ser un hombre hecho y derecho.

“Runt” es una película dirigida por William Coakley y basada en un guion de él, Christian Van Gregg y Armand Constantine. Este 29 de febrero será visto por primera vez y el 2 de marzo, lo transmitirán para cerrar el festival.

Según sus padres, Víctor y Libby Boyce, quienes crearon la Fundación Cameron Boyce, asistirán a la proyección del film ya que es una manera de recordar a su hijo fallecido.

Cabe resaltar que el artista murió de una convulsión producida por la epilepsia en julio del 2019.

El tercer festival anual de cine de Mammoth también incluirá el estreno mundial de "Pretending I’m Superman" de Tony Hawk, así como el documental QT8: The First Eight del reconocido director Quentin Tarantino. Además, se proyectará mundialmente las series documentales “The Undead” de Juliet Landau y Deverill Weekes.

CAMERON BOYCE EN LOS OSCAR

La Academia brindó una explicación sobre los actores Cameron Boyce y Luke Perry, quienes fueron faltantes en el “In Memoriam” y aseguró que el tiempo de la transmisión televisiva es limitado. De esta forma, el comité ejecutivo decidió incluir a ambos en la galería de estrellas fallecidas de la página web de los Oscar.

“La Academia recibe cientos de solicitudes para incluir seres queridos y colegas de la industria en el segmento de los Oscar ‘In Memoriam’. Un comité ejecutivo que representa a cada sucursal elabora la lista y hace la selección para la transmisión televisiva en base al tiempo disponible limitado. Todas las presentaciones están incluidas en Oscar.com y permanecerán en el sitio durante todo el año. Luke Perry y Cameron Boyce son recordados en la galería del sitio web”.

