El DJ británico Calvin Harris reveló que en 2014 estuvo al borde de la muerte | Fuente: EFE

El DJ británico Calvin Harris reveló que en el 2014 estuvo al borde de la muerte, después de que su corazón fallase y tuviera que ser reanimado por los servicios sanitarios.El famoso compositor de música electrónica compartió en Twitter, un mensaje, con un video de su actuación en el festival EDC de 2014 y lo acompañó de la frase: "Un año interesante para mí 2014, comenzó conmigo siendo número 1 en el Reino Unido y terminó con mi corazón reanimado en urgencias... Este tipo de cosas pasaron entremedio".La revelación creó gran sorpresa entre sus seguidores, que lo avasallaron con comentarios en que mostraban su preocupación y le pedían más detalles de lo ocurrido, que el artista no proporcionó.

Dicho año fue de grandes éxitos para el DJ Calvin Harris cuya canción "Summer" alcanzó el número uno en el Reino Unido, se convirtió en el single en solitario con más éxitos del músico en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y fue el tema más reproducido en Spotify con más de 200 millones de visitas.

En octubre del 2014 lanzó su cuarto álbum de estudio, "Motion", que debutó en el número dos en el Reino Unido y en el quinto puesto en los Estados Unidos y colaboró ​​con Ellie Goulding en "Outside" y con Rita Ora en "I Will Never Let You Down".En 2018, el DJ habló sobre sus problemas de salud y contó que, cuatro años atrás, solía beber dos botellas de whisky cada noche, antes de dejar completamente la ingesta de alcohol.En noviembre de 2018, su participación en los MTV European Music Awards se canceló solo 24 horas antes, al anunciar que tenía problemas de corazón. Más tarde explicó que en aquella época fue diagnosticado con arritmias y que eso le llevó a suprimir el consumo de alcohol.Antes de que la pandemia del coronavirus obligara a suspender todos los conciertos, Calvin Harris tenía planeadas actuaciones en los festivales de Reading y Leeds.

Con información de Efe.

Te sugerimos leer