Caitlyn Jenner sigue luchando por la comunidad LGTBI para que puedan hacer valer sus derechos. | Fuente: Instagram

Caitlyn Jenner, recordado por ser el reconocido atleta Bruce Jenner, sorprendió a más de uno luego de anunciar su transformación como mujer. Fue en el 2015 en el que salió a la luz para mostrar la verdadera persona que es, según su libro “Los secretos de mi vida”:

"Voy a vivir auténticamente por primera vez en mi vida. Voy a tener un entusiasmo en mi vida que no he tenido desde hace 39 años desde las Olimpiadas y que no he sentido más que dos o tres veces en mi vida”, aseguró.

Sin embargo, en una reciente entrevista para la revista People, la celebridad asegura que aún hay una brecha grande entre los derechos de los transexuales y los heterosexuales. Por ese motivo ha estado en constante lucha para hacer valer su integridad y el de los demás.

A sus 70 años, Caitlyn Jenner confiesa que el camino ha sido y seguirá siendo largo, pero se siente orgullosa de lo que es y de la contribución que ha podido brindar a quienes tomaron la decisión de cambiarse de género:

"Pensé, 'qué gran oportunidad para cambiar el pensamiento del mundo'; El 51% de las personas trans intentan suicidarse. La tasa de asesinatos: hemos estado perdiendo una mujer trans de color cada dos semanas ".

LAS CIRUGÍAS

Según el especialista, el doctor Harrison Lee, cirujano de Jenner, debió someterse a una rinoplastia, que cuesta entre 9 mil y 15 mil dólares, así como un rejuvenecimiento facial que alcanza los 25 mil dólares.

También tuvo un levantamiento de ceja, que cuesta alrededor de 12 mil dólares, implantes de pómulos, entre seis mil y ocho mil dólares, así como la reducción de su manzana de Adán, cuyo precio va de los seis mil a los diez mil dólares.

Además de aplicación de bótox (800 dólares). El costo total de todas esas intervenciones sería de unos 70 mil dólares. El médico indicó que las personas que se realizan esas cirugías deben someterse a un retoque anual.

SU TRASFORMACIÓN

A pesar de que recibió muchas críticas por convertirse en mujer y ser padre de Kendall y Kylie Jenner, Caitlyn confesó que no le importa las críticas y ha aprendido a vivir con ellas: “Este es mi viaje. Sí, es diferente a otras personas trans. Lo entiendo. Pero la conclusión es esta: cuando me levanto por la mañana, estoy contenta conmigo misma".

Bruce Jenner, sorprendió al mundo entero revelando su nueva 'persona' Caitlyn Jenner, en la portada de la revista Vanity Fair en el 2015 donde le sonríe a la vida tras un destape que la marcará de por vida.

