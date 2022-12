Jungkook, miembro de BTS, admitió su culpabilidad en un accidente automovilístico. | Fuente: Instagram

El cantante Jungkook, estrella de la banda de k-pop BTS, admitió ser culpable de un accidente automovilístico, que sucedió la semana pasada, en Seúl.

El artista, de 22 años, chocó un taxi. Después del accidente, él confirmó que violó las leyes de tránsito y fue interrogado por la policía, según la BBC.

"Tanto la víctima como Jungkook no sufrieron lesiones graves", indicó en un comunicado Big Hit Entertainment, compañía que representa al grupo BTS. Además, sostuvo que se llegó a un "acuerdo amistoso" con la víctima. "Una vez más, nos disculpamos con la víctima y expresamos disculpas por preocupar a las fans", se agregó.

Jungkook, cuyo verdadero nombre es Jeon Jung-kook, es el miembro más joven de la exitosa banda de k-pop a la cual ingresó a los 15 años. Él es conocido por sus habilidades como cantante, bailarín y camarógrafo dentro del grupo. Además, es reconocido como el productor de varias canciones de BTS como "Love is Not Over" y "Magic Shop".

La banda BTS consiguió tres galardones en los MTV EMA's, incluyendo el de Mejor Grupo. | Fuente: Instagram

ÍDOLOS GLOBALES

La banda BTS fue reconocida, el último fin de semana, con tres galardones en los MTV EMA's, incluyendo el de Mejor Grupo. Sus integrantes se han convertido en ídolos de la música y son reconocidos como la primera banda asiática verdaderamente global.

Después de una corta pausa, el grupo de k-pop (integrado por RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V y Jungkook) se reunió para una serie de conciertos en Corea del Sur.

El reciente 2018 fue año de récord absoluto para esta 'boy band'; entre otros hitos lograron ser el primer conjunto surcoreano nominado para los Grammy y convertirse en el primer artista que, sin cantar en inglés, corona la lista Billboard de ventas estadounidense. Entre sus canciones más exitosas destacan "Boy With Luv", "Idol" y "Fake Love".

BTS Y EL SERVICIO MILITAR

En los últimos meses, surgió el rumor de que uno de los miembros de BTS realizaría este año el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Sin embargo, sus agentes lo negaron. "No sé por qué surgió esta historia. El enlistamiento para este año no es verdad", señaló un representante de la agencia Big Hit Entertainment a Entertain.Naver.com.

El país exige servicio militar a todos los hombres, entre 18 y 28 años, con ligeras excepciones. Una opción, para no perjudicar a la banda de k-pop, sería que todos los artistas realicen el servicio militar al mismo tiempo. Por otro lado, están buscando una exoneración, pero hasta el momento no lo han conseguido.

