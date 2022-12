Documental sobre Britney Spears revela la razón por la cual se rapó la cabeza en el 2007. | Fuente: Twitter

Con dos niños que cuidar y un divorcio a cuestas, la cantante estadounidense Britney Spears atravesó una crisis emocional difícil de manejar en el 2007. Un momento crítico que llegó a su cúspide cuando los titulares de medios de todo el mundo mostraron a la intérprete con la cabeza rapada.

Desde entonces, muchos rumores han corrido sobre las razones que llevaron a la popular ‘Princesa del pop’ a cortarse así el cabello. Ahora, el documental “Britney Spears: Breaking the Point” se propone dar mayores luces sobre aquellos 14 meses devastadores que vivió hace 12 años.

HABLAN LOS TESTIGOS

Durante el documental, dos testigos relatan el instante previo y posterior en que Britney Spears decidió raparse el pelo. Según su peluquera Esther Tognozzi, ella se negó a raparle el cabello a la intérprete de “Stronger”, quien por esos días se mostraba fuera de control. “Me dijo que quería raparse el pelo porque estaba cansada de que todo el mundo se lo tocara. Yo, por supuesto, traté de disuadirla, pero fue en vano. Le dije que quizá estaba atravesando un momento hormonal o algo así y que lo pensara dos veces”, contó.

Asimismo, Tognozzi señaló que uno de los guardaespaldas de Spears tenía intenciones de traicionarla al exponerla sin cabello ante la prensa. “Tenía dos guardaespaldas, supuestamente vigilando para asegurarse de que los paparazzi no estuvieran tomando fotos y uno de ellos seguía abriendo las persianas”, manifestó. Otro testigo que refrenda esta versión de la peluquera es la tatuadora Emily Wynne-Hughes, a quien Britney fue a ver luego de raparse. “Me dijo: ‘Simplemente no quiero que nadie toque mi cabeza, no quiero que nadie toque mi cabeza, no quiero que nadie toque mi cabello. Estoy harta de que la gente toque mi cabello’”, relató.

En el 2007, pese a sus problemas personales, Britney Spears siguió creando música y lanzó su quinto álbum “Blackout”. Un año atrás se había separado del bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos. Superada dicha etapa, la ‘Princesa del pop’ continúa produciendo discos —su último fue “Glory” (2016)— y realizando giras.