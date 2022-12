Britney Spears envía nuevo mensaje y preocupa a sus fans | Fuente: Instagram

Todos recordamos cuando Britney Spears se encontraba en la cima del mundo. Tras lanzar su primer álbum “Baby one more time” , su carrera solo fue en ascenso. Su éxito se consolidó en el año 2000, con su segundo disco “Oops! I did it again”, que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana. Britney había logrado convertirse en una estrella

Conforme el tiempo fue pasando, no obstante, el éxito le llevó a pasar críticos momentos. Era perseguida constantemente por los paparazzis, y los escándalos que involucraban a sus hijos y a su exesposo, Kevin Federline estaban en boca de todos. Britney no soportó la presión y tuvo un colapso nervioso, en el que se rapó el cabello y destrozó las lunas de su camioneta.

Sin embargo, la intérprete de “Toxic” ha luchado por dejar atrás esa oscura etapa de su historia y enfocarse en su familia y carrera. No obstante, parece que su vida ya no es tan glamorosa como antes, pues la cantante ha usado su cuenta de Instagram para enviar un duro mensaje a sus seguidores.

De acuerdo con Spears, vivir en Los Ángeles es complicado, pues suele sentirse sola, ya que tiene un círculo de amigos muy pequeño. “Vivir en LA suele ser un gran viaje. Suelo sentirme sola a veces. Nunca sé en quien confiar, la gente puede ser falsa. Tengo un pequeño círculo de amigos y trato de hacer lo que me hace feliz”, confesó la artista de 37 años.

Spears también se dirigió a los haters de las redes sociales y aseguró que solía leer los comentarios que estas personas realizaban en sus publicaciones. “A veces me rompe el corazón leer los comentarios en mis posts, así que he decidido no mirarlos más. Hay que dejar que los haters hagan lo mejo que saben hacer: odiar”, finalizó.

LA RECAÍDA

El pasado mes de abril, los medios informaron que la intérprete de “Crazy” había sido internada en una clínica de salud mental, debido a la profunda angustia que padece por la enfermedad de su padre, Jamie Spears, quien ha sido sometido recientemente a dos cirugías.

Este estuvo al borde de la muerte, por lo que Spears vio su salud mental muy comprometida. Sin embargo, tras haber abandonado la clínica psiquiátrica, la cantante no olvidó a sus fans, a quienes buscó tranquilizar a través de Instagram.

"Es posible que no quieran saber esto acerca de mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero. Su amor y dedicación son increíbles, pero lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está presentando", escribió.

