Lady Gaga y Bradley Cooper viven juntos en Nueva York. | Fuente: Captura de video

Lady Gaga y Bradley Cooper habrían decidido convivir, en medio de los rumores de una relación aún no confirmada. Según asegura In Touch, la cantante estadounidense se habría mudado al departamento del actor, expareja de la modelo rusa Irina Shayk, porque “ambos no tienen que disimular nada”.

De acuerdo con el citado semanario, la cantante y protagonista de “Ha nacido una estrella” se trasladó al piso de Bradley Cooper poco después que se confirmara la separación del actor con Irina Shayk, con quien estuvo cuatro años y tienen una hija en común nacida en el 2017.

Luego de varios meses de rumores de romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper, un asistente del actor mencionó a In Touch que la intérprete de “Bad romance” se ha instalado en el departamento que Cooper tiene en Nueva York, pero como ambos son conscientes de la atención mediática que suscitan, “no quieren una atención extra”.

RUMORES DE POSIBLE ROMANCE

Hasta el momento, ni Bradley Cooper o Lady Gaga se han pronunciado para negar o confirmar la información dada por el semanaraio In Touch. Lo que sí se tiene claro es que las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre el cantante y el actor se inició durante el rodaje de la película “Ha nacido una estrella”.

Las sopechas se incrementaron en la ceremonia de los premios Oscar 2019, donde los protagonistas del filme estadounidens interpretaron “Shallow”. Ambos derrocharon química y complicidad que no pasó desapercibido entre el público que estuvo pendiente de la importante gala, pues en redes sociales comentaron que su interpretación iba más allá de la ficción.

Incluso, en una entrevista Lady Gaga negó los rumores de un posible romance con Bradley Cooper, y aclaró que todo era interpretación. “La gente vio el amor, y ¿adivina? Eso es lo que queríamos que vieras”.

Pese a la aclaración de la cantante estadounidense, Bradley Cooper e Irina Shayk no volvieron a aparecer juntos en público. Y en junio de este año, la modelo rusa y el actor y productor de cine oficializaron su separación.

