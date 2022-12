Brad Pitt confesó en una entrevista que su alcoholismo fue necesario 'hasta cierto punto'. | Fuente: AFP

Suele afirmarse que el actor Brad Pitt cuida mucho su privacidad. Y es que, desde que su separación con la actriz Angelina Jolie fue anunciada a fines de 2016, el asedio de la prensa conllevó a que guarde mayor recelo con su intimidad.

La última entrevista publicada en la revista Interview, sin embargo, sorprendió a más de un seguidor. Y no solo porque Brad Pitt confesó aspectos muy íntimos sobre sí mismo, sino también por su interlocutor: nada menos que su colega Anthony Hopkins, con quien compartió roles en “Leyendas de pasión” (1994) y “¿Conoces a Joe Back?” (1998).

Fue, sin duda, el encuentro de dos viejos amigos que se sientan a compartir sus pasiones y opiniones, y que, por supuesto, repasan los errores y arrepentimientos que les ha dejado la vida. Entre ellos, el alcoholismo fue un punto fuerte.

En 1998, Brad Pitt y Anthony Hopkins compartieron roles en '¿Conoces a Joe Black?'. | Fuente: IMDB

ADICCIÓN “NECESARIA”

En un principio, ambos actores conversan sobre su creencia en el destino. También en cómo afrontar la vida y en ese instante es cuando Brad Pitt le confiesa a Anthony Hopkins que aún “está luchando con la culpa”.

“Me estoy dando cuenta como acto de perdón hacia mí mismo que valoro los pasos en falso que he dado, las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro", dijo el exesposo de Angelina Jolie.

Entonces, Hopkins aprovechó en mencionarle sus problemas con el alcohol y Pitt respondió: “Bueno, solo lo vi como un mal servicio para mí mismo, como una manera de escapar”. El intérprete de Hannibal Lecter le hizo ver si lo creía necesario y su amigo contestó: “Hasta cierto punto, sí”.

Luego de 12 años de relación, Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron a fines de 2016. | Fuente: AFP

LIDIAR CON LAS CRÍTICAS

Como se recuerda, en septiembre de este año, Brad Pitt reveló a The New York Times que “había llevado las cosas tan lejos como pude, así que eliminé mis privilegios de beber". Asimismo, habló de su paso por Alcohólicos Anónimos, donde acudió por un año y medio.

"Tenía a todos estos hombres sentados abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado. Era un espacio seguro donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio de ti mismo", comentó.

Así, en la reciente entrevista con Anthony Hopkins, indicó que al mirar en retrospectiva este pasaje de su vida, ahora cree que se viven tiempos en los que las personas son muy propensas a criticar al resto frente a situaciones vulnerables.

“Creo que estamos viviendo un momento en el que somos extremadamente críticos y rápidos a la hora de tratar a las personas como si fueran desechables”, dijo Brad Pitt. “Siempre le hemos dado una gran importancia al error. Nuestras debilidades, nuestra vergüenza. Pero el siguiente movimiento, lo que haces después del error, es lo que realmente define a una persona”, puntualizó.