Brad Pitt sobre el fin de su matrimonio con Angelina Jolie: 'Tuve que aceptar mi culpa” | Fuente: Cordon Press

Brad Pitt, quien protagoniza "Ad Astra" y “Once upon a time in Hollywood”, volvió a pronunciarse sobre su mediático divorcio con Angelina Jolie, tras 12 años de relación y 2 años de casados. Pitt confesó en una entrevista para la radio NPR que reconocía la culpa de la ruptura. "Tuve que aceptar mi culpa en eso", dijo.

Hace unos días, en medio de la promoción de su última cinta, el actor reveló las complicaciones por las que pasó para retomar su carrera tras separarse de su familia.

Pese al duro momento que vivió, Brad Pitt protagonizó el filme “Ad Astra”. "Tuve asuntos familiares en ese momento", reveló a "The New York Times".

Al ser consultado sobre si “Ad Astra” fue una especie de catarsis para él, el actor respondió lo siguiente: "Todos llevamos dolor, pena y pérdida. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ocultándolo, pero está ahí, está en ti. Entonces abres esas cajas".

El director de la cinta, James Gray, señaló que sabía el reto que iba asumir Brad Pitt en la película. “Definitivamente utilizó los estímulos de su vida (...). investigó la esencia del personaje a través de él mismo", comentó.

ALCOHOLISMO

Desde que se hizo pública la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, surgieron diversas especulaciones sobre el motivo que llevo a ambas estrellas de Hollywood a terminar su romance tras 14 años.

Sin embargo, ambos admitieron que fue la adicción al alcohol por parte del actor, quien en 2016 protagonizó una discusión con su hijo a causa de la bebida en el avión privado de la familia.

Tres años más tarde, Brad Pitt señaló que "había llevado las cosas tan lejos como pude, así que eliminé mis privilegios de beber". Asimismo, habló de su paso por Alcohólicos Anónimos, donde acudió por un año y medio.

"Tenía a todos estos hombres sentados abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado. Era un espacio seguro donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio de ti mismo", comentó.

Finalmente, reveló que este proceso fue "liberador" para su vida y carrera. "Fue realmente liberador solo exponer los lados feos de uno mismo. Hay un gran valor en eso", concluyó.

