El actor Brad Pitt se refirió a uno de sus roles más conocidos en el cine. | Fuente: 20th Century Fox

“Primera regla de 'El club de la pelea': No hablar de 'El club de la pelea'”, menciona el personaje de Brad Pitt en la película que protagonizó junto a Edward Norton. Poco más de 20 años después, el actor de Hollywood no recuerda la regla de oro de la aclamada cinta “El club de la pelea”.

El artista recibió el premio Maltin Modern Master Award durante el Festival Internacional de Santa Barbara. Pitt hizo recordó brevemente su carrera artística, y aseguró sentirse “viejo” por haber olvidado de “El club de la pelea” y también la rompió al mencionarla en público.

“Ya no recuerdo la primera regla de ‘El club de la pelea’. Pero en noches como estas donde puedo mirar hacia atrás, me siento muy bendecido”, mencionó el actor nominado a los Oscar 2020. Sin embargo, los seguidores de la cinta noventera no pueden reclamarle por mencionar el famoso club, ya que fue un rol muy importante en su recorrido por la pantalla grande.

Previamente, Brad Pitt había dicho que las premiaciones como esta le hacen saber que es un poco mayor.

“Wow, son cosas como esta, y noches como esta, que me dicen que estoy viejo. He estado por aquí un buen rato y he hecho esto por cierto tiempo… No puedo hacer estas filmaciones de noche nunca más, y con mucho gusto le entregaré un truco a un especialista”, dijo la estrella de 56 años.

POSIBLES ROLES

Asimismo, el actor Brad Pitt mencionó que rechazó protagonizar “The Matrix”, y que siempre creyó que ese rol nunca fue suyo. La película de ciencia ficción quedó grabada en la memoria de muchos gracias, en su mayoría, a la actuación de Keanu Reeves.

“No me quedé con ‘The Matrix’. Tomé la pastilla roja (...) No me ofrecieron la dos o tres. Solo la primero. Solo para aclarar eso. Vengo de un lugar, tal vez es mi educación, donde si no lo conseguí, entonces no era para mí. Realmente creo que nunca fue mío. No es mío. Era de otra persona”, reveló en su discurso.

CARRERA AL OSCAR 2020

Brad Pitt es uno de los favoritos a alzarse con el galardón de Mejor actor de reparto en los Oscar 2020, debido a su papel en “Once upon a time in Hollywood”, de Quentin Tarantino. El actor de cine ha sido nominado en tres ocasiones anteriormente, y no ha ganado ninguna de estas.

