Angelina Jolie y Brad Pitt llegan a un acuerdo para el cuidado de sus seis hijos. | Fuente: Fuente: EFE

El actor Brad Pitt y su exesposa, la también actriz Angelina Jolie llegaron a un acuerdo para el cuidado de sus hijos. Parece que la ganadora del Oscar le ofreció a su exesposo la oportunidad de cuidar de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Viviene, durante el verano.

Según fuentes cercanas a The Sun, fue Angelina Jolie quien se acercó a Brad Pitt para proponerle que cuide a sus seis hijos mientras ella esté en México rodando la película “Those who wish me dead”.

Así, los hijos de la expareja más famosa de Hollywood también podrán compartir tiempo con sus abuelos paternos, pues se trata de la primera vez que Pitt puede pasar un largo tiempo junto a sus pequeños luego de su largo proceso de divorcio.

“Invitó a sus padres, Jane y William, a que se quedaran con ellos en su mansión en Los Ángeles para que puedan pasar un momento agradable en familia”, dijo una fuente cercana a la expareja de Hollywood.

Cabe recordar que, tras la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, los seis niños han permanecido la mayor parte del tiempo al lado de su madre. No obstante, el actor -poco a poco- ha recuperado el contacto con los niños.

INICIO Y FIN DE SU RELACIÓN

Jolie y Pitt se conocieron en la película “Mr. And Mrs. Smith” en el año 2005, filme en el que ambos fueron protagonistas. Durante la filmación del largometraje, los actores se dejaron ver en actitudes cariñosas, lo que generó fuertes rumores de un romance.

Luego de doce años de relación y cuatro de casados, en septiembre del 2016, Angelina Jolie anunció su separación y solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. Además, pidió la custodia física de sus seis hijos en común (tres son biológicos y tres adoptados).

