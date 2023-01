El actor se animó a hablar sobre la buena relación que tiene con su exesposa. | Fuente: Instagram

Brad Pitt se llevó un premio de los Globos de Oro 2020 como 'Mejor actor de reparto' por la película de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time... In Hollywood'. El actor está en una buena etapa de su carrera, sin embargo, los presentadores de televisión no dudaron en preguntarle sobre su vida amorosa.

Esta ceremonia fue bastante esperada por muchos ya que sería la segunda vez que el artista se cruzaría con Jennifer Aniston. Fue en el 2019 que ambos se vieron desde que se divorciaron ya que él viajó a México para celebrar el cumpleaños número 50 de la actriz.

Esa fue la prueba de que la relación que tienen va muy bien y dejaron en el pasado los rencores. Al momento de que Brad Pitt subió al escenario cuando lo nombraron ganador de su categoría, todas las cámaras enfocaron a su exesposa mostrándose orgullosa.

Luego de ese grato momento, el actor no dudó en dedicarle unas tiernas palabras de afecto. El presentador de Entertainment Tonight, Kevin Frazier, le preguntó si se tomaría una foto con Jennifer Aniston y él contestó lo siguiente: "¡Sí, iré a ver a Jen! ¡Es una buena amiga! Claro".

Brad Pitt no pudo ocultar su nerviosismo, sin embargo, bromeó con ese segundo encuentro ya que aseguró que será mejor que el Jen tuvo con sus compañeros de 'Friends': "¿Es su segundo reencuentro más importante del año? Ya entiendo", dijo.

Los actores estuvieron casados por casi cinco años y el 7 de enero del 2005, hicieron pública su separación. Los rumores del vínculo que tenía el actor con Angelina Jolie se confirmaron después de que él aceptara su relación con ella. Al año siguiente, la actriz estaba esperando su primer hijo.

También le hizo una broma a Leonardo DiCaprio a quien consideró su compañero incondicional: “A mi cómplice, no estaría aquí sin ti… De cualquier manera, yo sí te hubiera compartido la balsa”. haciendo referencia a 'Titanic'.

