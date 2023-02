Brad Pitt contó que Bradley Cooper lo había ayudado a superar el alcoholismo. | Fuente: AFP

Una amistad verdadera. El actor Brad Pitt recibió un premio de las manos de Bradley Cooper, y ofreció un emotivo discurso donde habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: el alcoholismo. En ese sentido, en la presencia de su colega y amigo, le agradeció por ayudarlo a superar dicha adicción y agregó que actualmente es más “feliz”.

“Quiero decir que si conseguí estar sobrio fue gracias a este tipo. Desde que lo hice todos los días han sido muy felices para mí. Te quiero y te doy las gracias por ello”, reveló Pitt en referencia a Cooper durante la ceremonia de los National Board of Review Annual Awards.

La estrella de 56 años recibió un reconocimiento por su papel en el filme “Once Upon a Time in Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino. Sin duda, la temporada ha sido positiva para él, ya que también se alzó con el Globo de Oro por Mejor actor de reparto de una película en la

EL FIN DE SU MATRIMONIO

En el 2017, por primera vez Brad Pitt se sinceró sobre sus problemas de alcoholismo en una entrevista con GQ Magazine. Además, manifestó esta había sido una de las razones por las que su matrimonio con la actriz Angelina Jolie llegó a su fin.

“Bebía demasiado y eso se había convertido en un problema. Hace medio año lo he dejado por completo, y es una sensación agridulce porque ahora tengo mis sentimientos a flor de piel, pero también los controlo", declaró el actor en ese entonces.

Cabe resaltar que Brad Pitt y Angelina Jolie continúan en un proceso judicial para llegar a un acuerdo por su divorcio. Inicialmente, la expareja se debatía por la custodia de sus seis hijos, pero el problema más reciente se encontraba en el extenso patrimonio económico.

