Tras superar crisis personales y adicciones, Brad Pitt vuelve a demostrar por qué es una de las mayores estrellas de Hollywood. Con lo último de Tarantino aún en cartelera, en octubre estrena "Ad Astra", una odisea espacial que cuestiona los valores asociados a la masculinidad.

"Crecimos con esta idea de la masculinidad que consiste en ser fuerte, no mostrar debilidad, que no te falten al respeto... pero esa idea es una cárcel que te impide aprender de tus pasos en falso, de tus zonas más frágiles, es una barrera que te impide abrirte a los que amas", dijo el actor, a EFE, a su paso por el Festival de Venecia.

En "Ad Astra", Brad Pitt interpreta a un astronauta que viaja a los confines del sistema solar para buscar a su padre (Tommy Lee Jones), que lleva años desaparecido en el espacio exterior en una misión que está poniendo en peligro a toda la especie humana.

Pitt es también el productor del filme, una faceta que lleva desarrollando más de una década y que con la que ha conseguido incluso más reconocimientos que como intérprete: "12 Years a Slave" (2013) y "Moonlight" (2016), producidas por su compañía Plan B, se llevaron el Oscar a Mejor Película.

"Ad Astra" es un filme de ciencia ficción espacial, pero lo que cuenta es la historia de un hombre con un fuerte bloqueo emocional.

Brad Pitt: Esa era la idea, usar un artefacto de ciencia ficción para entregar una película muy íntima que es un viaje oscuro del alma de un personaje que, al encontrarse completamente solo, no le queda más remedio que enfrentarse a sí mismo, sin distracciones, reconciliarse con su propio duelo, su dolor, sus remordimientos y la vergüenza que siente de sí mismo.

Ahora hablamos mucho de feminismo, pero lo interesante es que esta película pone sobre la mesa la otra cara de la moneda, la crisis de valores masculinos.

Brad Pitt: James Gray (director) y yo hablamos mucho sobre cómo crecimos con esta idea de la masculinidad que consiste en ser fuerte, en no mostrar debilidad, que no te falten al respeto... pero esa idea es una cárcel que te impide aprender de tus pasos en falso, de tus zonas más frágiles y en definitiva es una barrera que te impide abrirte a los que amas.

En los últimos años ha superado varias crisis personales, ¿le ha ayudado eso a entender este papel? ¿se imagina haberlo hecho en otro momento vital?

Brad Pitt: En todas las películas pones algo personal, tienes que hacerlo porque de otro modo no funciona. Siempre me planteo qué tengo yo que aportar a una película. Esta ha llegado en este momento porque tanto James como yo estamos muy interesados en estos temas.

Ha dicho que la motivación de su trabajo como productor es promover el talento. Con un físico como el suyo, ¿no le ha servido también para hacerse respetar en la industria?

Brad Pitt: No, no lo creo, creo que el respeto es una consecuencia del buen trabajo. Siempre he amado la narración de historias y en particular a través del cine. Producir es una manera de participar en historias en las que no necesariamente encajo como actor pero que siento que tienen un poder, un peso y que dicen algo sobre el tiempo que vivimos.

Con la taquilla dominada por superhéroes, cine de género y familiar, parece cada vez más difícil hacer ese tipo de películas. ¿Cuál es su experiencia como productor en este sentido?

Brad Pitt: Las cosas han cambiado mucho, las películas son cada vez más caras, especialmente la promoción, de modo que los grandes estudios se ven forzados a volcarse en superproducciones-espectáculo, mientras que las historias más íntimas o verdaderas parecen condenadas a pequeños presupuestos. Con películas como "Ad Astra" combinamos las dos cosas; es una apuesta cada vez más complicada, al menos para la pantalla grande, pero yo sigo empeñado en ello. (EFE)

