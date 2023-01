Blanca Suárez aparecerá en el Festival de San Sebastián con su pareja Javier Rey. | Fuente: EUROPA PRESS

Blanca Suárez, protagonista de "Las chicas del cable" de Netflix, se ha convertido en una de las actrices más demandadas del panorama internacional. Su profesionalidad delante de las cámaras y su manera de hacer vibrar a los espectadores con sus interpretaciones han convencido a los estudios.

Ahora, la española contó cómo será su próxima aparición en el Festival de San Sebastián junto a su pareja Javier Rey: "Obviamente estarán Javier, Pablo Molinero, María Pedraza, Carlos Cuevas, si no recuerdo mal vamos seis personas del reparto y equipo técnico también", indicó sobre la presentación de su nueva película "El verano que vivimos" donde trabaja con su novio.

En un año complicado para el cine, el festival se inaugura mañana con una muestra muy diversa donde destacan las cintas latinas. A pesar de la pandemia, está previsto que lleguen los artistas Pablo Agüero, Eduardo Crespo, Clarisa Navas, Maite Alberdi, Michel Franco, entre otros.

TRABAJAR CON EL EXCUÑADO

En octubre del 2019, se confirmó el fin del romance entre Blanca Suárez y Mario Casas. Actualmente, la actriz está grabando con su excuñado, Óscar Casas, en un nuevo proyecto para una plataforma de series y películas internacionales. Al respecto, comentó: "Somos un grupo muy peculiar; pero creo que siendo todos tan diferentes encajamos muy bien, creo que somos un grupazo".

Al hablar sobre cómo ha vivido ella los meses de confinamiento, la protagonista de "Las chicas del cable"explicó: "Es necesario mirarse al espejo y no mimetizarse con todo lo que está pasando. No voy a mentir, no he estado todos los días arreglada en casa, intentaba estar en chándal por lo menos para no estar todo el día en pijama".

Después de todo este tiempo encerrada, Blanca Suárez prefiere pensar en positivo: "Me niego a pensar ahora que se me ha pasado casi un año de mi vida en el que todos hemos dejado de trabajar, hemos dejado de ver a la gente que queremos... en el tiempo que he estado en casa he intentado que cada día contase. Ahora mismo intento tener memoria y que la gente que me rodea la tenga. Es bueno y necesario adaptarse a las nuevas circunstancias pero hay veces que el ser humano tiene la memoria muy frágil, se nos olvida mucho lo que hemos pasado hace nada". (Con información de Europa Press)

