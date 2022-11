Billy Porter contó que vive con VIH desde hace 14 años. | Fuente: AFP

Billy Porter, estrella de “Pose” y “Cenicienta”, habló por primera vez de su diagnóstico de VIH. Hace 14 años, dio positivo, pero decidió no contarlo a nadie para no poner en peligro su carrera profesional, una que ya es lo suficientemente “discriminatoria”, indica en una reciente entrevista.

“Estaba tratando de tener una vida y una carrera, y no estaba seguro de poder hacerlo si la gente equivocada lo supiera”, detalla el ganador del Tony y el Emmy en una conversación con la revista The Hollywood Reporter. “Sería otra forma de que la gente me discrimine en una profesión que ya es discriminatoria”.

En el 2007, el actor Billy Porter se enteró de que era VIH positivo y lo ocultó por más de una década por los prejuicios que en la industria del entretenimiento. En ese entonces, sintió vergüenza como resultado de la crianza que tuvo dentro de una familia religiosa que asistía a la Iglesia Pentecostés, razón por la que tampoco lo contó a su madre por mucho tiempo.

Billy Porter da vida al Hada Madrina de la nueva película 'Cenicienta', de Amazon Prime. | Fuente: Amazon Prime Video

“Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso”, admitió el intérprete de Pray Tell en la serie “Pose” y, recientemente, del Hada Madrina en la próxima película musical “Cenicienta”, de la plataforma Amazon Prime.

Ocultó el diagnóstico de su madre

En esa misma entrevista, Billy Porter también detalló cómo ocultó este secreto relacionado a su salud de su madre hasta antes de su muerte. En el último día de rodaje de la temporada final de “Pose” cambió de parecer, llamó a su progenitora para contarle que vive con VIH positivo y se lo confesó con algunas dudas de por medio.

“Ella dijo: ‘¿Has estado cargando esto durante 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. Soy tu madre, te amo pase lo que pase’”, cuenta el artista de 51 años –muy emocionado– sobre la respuesta que recibió.

