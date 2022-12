La cantante Billie Eilish reveló que la melodía de 'Plants vs. Zombies' ayudó a componer uno de sus temas. | Fuente: AFP/Composición

Billie Eilish se inspiró en el videojuego “Plants vs. Zombies” para componer uno de sus temas más populares en su corta carrera artística. Se trata de la canción “bad guy”, la cual posee una serie de melodías muy pegajosas y la conocida voz baja y grave de la cantante.

En una entrevista para Rolling Stones, la artista de los centennials comentó cuál fue la inspiración para crear este hit repleto que cuenta con distintos tipos de beats. “Es literalmente ‘Plants vs.Zombies’”, dijo y su hermano Finneas agregó que también era la mezcla con “Los hechiceros de Waverly Place”.

En esa misma línea, Billie Eilish contó que grabó un sonido durante un viaje con su madre a Australia, en concreto, mientras cruzaban una calle. De esta forma, este peculiar ruido se convirtió en parte de su canción, tras severas ediciones y las palabras que ella menciona durante la grabación.

Además, el “duh” que se escucha varias veces en la canción fue grabado a pedido del hermano de Billie. Según cuenta él, tuvo que grabar esta expresión 34 veces para encontrar el que mejor quedaba en la composición musical.

Acompañada de Finneas durante todo el proceso creativo, los dos usaron diversos tipos de palabras, sonidos y ruidos para construir “bad guy”, la canción más exitosa de la intérprete de 18 años.

BILLIE EN LOS OSCAR 2020

Billie Eilish comentó su reciente presentación en los Oscar 2020, donde cantó “Yesterday”, el conocido tema de The Beatles, durante el segmento In memoriam. La presencia de la cantante ganadora del Grammy en la gala fue bastante comentada por los espectadores.

“Estaba un poco enferma por toda la ceremonia, destruí esa presentación. Fue una basura. Los Oscar no son mi gente, no estoy acostumbrada a eso”, se sinceró la joven cantante en una entrevista para New Music Daily.

