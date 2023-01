Padre de Beyoncé cree que la carrera de su hija se benefició por su tono de piel más claro. | Fuente: Archivo

¿El color de piel aún influye en la percepción del público? ¿Es posible que el éxito de un artista se vea afectado por ello? El empresario musical Mathew Knowles, padre de Beyoncé, se refirió sobre el tema y sostuvo que la carrera de su hija se vio afectada (de manera positiva) por su tono de piel más claro.

"Creo que hubiera afectado su éxito [si su piel hubiera sido más oscura]", señaló en entrevista con "The Clay Cane Show". Así, la comparó con el caso de su ex compañera en Destiny’s Child, Kelly Rowland, quien no tuvo tanto éxito en EE.UU. tras la separación del grupo.

Mathew Knowles explicó que realizó un estudio, durante 15 años, sobre la percepción por el color de piel y que a las cantantes afroamericanas con color de piel más claro les iba mejor que las artistas con un tono más oscuro. En el primer grupo entrarían nombres como Beyoncé, Alicia Keys, Mariah Carey, Rihanna y Nicki Minaj.

"En la industria de la música aún hay segregación. Programadores, especialmente de las radios pop, tienen una idea sobre la belleza... Si ves atrás a Whitney Houston, si ves sus fotos, aclaraban su piel… Hay una percepción de que mientras más clara sea tu piel eres más inteligente y (mejor) económicamente. Incluso, entre la propia gente de color", indicó.

Por ello es que Knowles, quien fundó la discográfica World Music Entertainment, consideró que su hija Beyoncé, al igual que otras cantantes, se han beneficiado por su tono de piel más claro.

LA REINA "B" EN NETFLIX

Por otro lado, Netflix estrenó el documental "Homecoming", dirigido por la misma Beyoncé. Se trata de una producción audiovisual que narra el show de dos horas que brindó en Coachella Valley en el 2018.

Ella ofreció un concierto arrollador y monumental en el que combinó géneros como R&B, rap, soul y rock, y donde reflexionó sobre el feminismo, la sexualidad y la identidad afroamericana.

"Gracias por dejarme ser la primera mujer negra en ser cabeza de cartel en Coachella", dijo Beyoncé en un momento de su actuación.

