El actor Ben Affleck aseguró que uno de los motivos que llevó a que se divorciara de la actriz Jennifer Garner fue que empezó a beber más de lo normal. El actor, que brindó una entrevista para el New York Times, contó que si bien el siempre fue una persona que bebía en reuniones de manera moderada, esto empezó a descontrolarse.

“Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015-16 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales", expresó el actor.

Además, Affleck apuntó que tanto el, como su esposa, se aseguraron de que la prensa no difundiera ninguna imagen en las que salía con sus hijos mientras él estaba en estado de ebriedad. Pese a sus problemas con el alcohol, el actor señaló que Garner siempre estuvo a su lado y que ella ha sido quien lo ayudó a salir de esta adicción.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos y las recaídas y flagelarme por ello”, añadió. "Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso uno nunca está realmente en tratamiento o fuera de él. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia", puntualizó.

Los proble,mas que tuvo el actor se dieron durante el rodaje de la película Batman vs. Superman. "Ayuda saber que no estás solo. He tenido que recordarme a mí mismo que si tienes un problema, pedir ayuda es signo de coraje y no de debilidad o fracaso", finalizó.

