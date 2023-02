Ben Affleck y Jennifer Lopez protagonizaron la cinta 'Gigli' (2003), un rotundo fracaso en taquilla y crítica. | Fuente: Columbia Pictures

Han pasado casi dos décadas desde que Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron ponerle punto final a su relación desde que casi se casan. El pasado 14 de enero, el actor que encarnó a Batman aprovechó en referirse a las razones de esta sonada ruptura.

En una reciente entrevista a un podcast de The Hollywood Reporter, Affleck reflexionó sobre el papel que jugó la prensa en su relación con la estrella pop y que llegó a posponer la fecha de su anunciado matrimonio cuatro días antes de que se realizara por la “atención excesiva”.

“Se escribía mucha basura violenta sobre ella de una manera que, si la escribieran ahora, literalmente te despedirían”, criticó el actor sobre cómo la cobertura noticia de su relación con ‘J.Lo’ terminó por erosionar el vínculo que mantenían.

“La gente fue jodidamente sexista y racista con ella”, sentenció.

Actualmente, Affleck mantiene un romance con la actriz cubana Ana de Armas, mientras Jennifer Lopez está comprometida con el exbeisbolista Álex Rodríguez.

Dirigida por Martin Brest, 'Gigli' fue donde se originó el romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. | Fuente: Columbia Pictures

UNA HISTORIA SENSACIONALISTA

En el 2004, Ben Affleck y Jennifer Lopez anunciaron su separación tras dos años de relación, que inició durante la filmación de “Gigli”, una película dirigida por Martin Brest que resultó un fracaso en crítica y taquilla.

Durante esa temporada, la pareja recibió el acoso de la prensa del corazón, que, según el actor, estaba obligada a tener “siempre una historia del mes”. “Y mi relación con Jennifer Lopez resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio crecía exponencialmente”.

A la fecha, el ganador de dos Oscar aseguró que mantiene una amistad con su exnovia. “Es una persona muy verdadera, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto”, dijo.

Sin embargo, también recordó que por aquella época su carrera casi termina destruida a causa de su romance con ‘J.Lo’. “Estaba en la peor posición en la que puedes estar en este negocio, que es que puedes vender revistas, pero no entradas para el cine”, reconoció.

En la actualidad, Affleck continúa a paso firme su trayectoria de cineasta. Y en el 2021, prepara varios proyectos cinematográficos, como una película sobre la realización de “Chinatown”, otra titulada “The Big Goodbye” y una adaptación de “Keeper of the Los Cities” para Disney.

