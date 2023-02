Según el portal TMZ, Ben Affleck recayó en su adicción al alcoholismo antes de dirigirse a una fiesta de Halloween. | Fuente: Instagram

A sus 47 años, el actor estadounidense Ben Affleck viene luchando contra su adicción al alcoholismo desde hace años. Sin embargo, el portal TMZ lo captó en aparente estado de ebriedad a su salida del hotel La Peer, en Hollywood, antes de asistir a una fiesta de disfraces organizada por la Unicef.

En el video filtrado por el medio estadounidense, se puede apreciar a Affleck caminando sin equilibro, a punto de caerse antes de subir al vehículo que lo espera. Lleva en el rostro una máscara de calavera y, como se recuerda, esta sería una más de sus recaídas desde que en agosto de 2018 estuvo internado 40 días para rehabilitarse.

LA REHABILITACIÓN DE AFFLECK

Precisamente, fue en octubre de 2018 cuando el ganador del Oscar anunció que entraría a rehabilitación. Así lo expresó en su Instagram, tras cumplir su periodo en un centro médico en Malibú: “Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia”.

Horas antes de su reciente recaída, el actor de "Batman vs Superman" publicó un mensaje en sus redes en el que hacía un llamado a colaborar con una buena causa y, de paso, tocó el tema de su recuperación: “Seamos serios por un momento y hablemos de algo que es realmente importante. He estado en recuperación por más de un año y parte de eso es ayudar a otros. @themidnightmission es una organización increíble. Estoy haciendo una donación hoy porque hay personas que luchan contra la adicción todos los días que no tienen los recursos y necesitan ayuda”, manifestó.

