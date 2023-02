Ben Affleck reconoció que recayó nuevamente en el alcohol. | Fuente: 20th Century Fox

Ben Affleck reconoció que volvió a recaer en el alcohol. El intérprete de 47 años confesó su situación actual y su problema con la bebida a través de un comunicado."La sobriedad es difícil de alcanzar para todos los que luchan contra la adicción. Ben ha reconocido que va a fallar de vez en cuando", dijo su representante en una declaración a la que tuvo acceso la revista People.La confesión del último intérprete de Batman en el cine se dió a solo días de haber sido captado en aparente estado de ebriedad a su salida de una fiesta de disfraces en West Hollywood. A pesar que el intérprete llevaba traje oscuro y una máscara, fue captado caminando con dificultad por la prensa.

Al día siguiente, en una visita del actor a sus hijos en la casa de su expareja Jennifer Garner, fue abordado por medios de cominicación estadounidenses y respondió la siguiente: "Bueno, ya saben qué sucede, es un error, pero no voy a dejar que me pase más".Como se recuerda, en 2018, Ben Affleck se internó por tercera vez en un centro de rehabilitación para tratar su alcoholismo. Horas antes de su reciente recaída, el actor de "Batman vs Superman" publicó un mensaje en sus redes en el que hacía un llamado a colaborar con una buena causa y, de paso, tocó el tema de su recuperación-“Seamos serios por un momento y hablemos de algo que es realmente importante. He estado en recuperación por más de un año y parte de eso es ayudar a otros. @themidnightmission es una organización increíble. Estoy haciendo una donación hoy porque hay personas que luchan contra la adicción todos los días que no tienen los recursos y necesitan ayuda”, escribió.

Te sugerimos leer