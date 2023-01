Whoopie Goldberg tuvo una polémica opinión sobre la extorsión de la que fue víctima Bella Thorne.

Entre lágrimas, Bella Thorne respondió a Whoopie Goldberg luego de que esta la criticara por publicar sus fotos desnuda para evitar ceder ante la extorsión de un hacker.

"Si eres famosa, no me importa cuántos años tienes, no te tomas fotos desnuda con tu teléfono", dijo Whoopie Goldberg en el programa estadounidense "The View".

Bella Thorne respondió en su Instagram entre lágrimas. "Después de ver esta entrevista me sentí muy mal. Espero estés feliz. Realmente espero que estés feliz, porque solo puedo imaginar a la cantidad de niñas a las que les pasa esto y que luego se suicidan".

Bella Throne se pronunció entre lágrimas a través del Instagram Stories.

Las palabras de la protagonista de "Cambio de hábito" fueron duras contra la ex chica Disney. "Una vez que te tomas fotos, estas se suben a la nube y están disponibles para cualquier hacker que las quiera y si no sabes eso en 2019, lo siento, tu edad no es excusa, simplemente no lo haces", sostuvo.

Luego de estos "comentarios vergonzozos", Bella Thorne canceló la entrevista que tenía pactada con el programa "The View". "Me ofendo por cualquiera que se haya tomado una foto sexy. Me ofendo por Jennifer Lawrence, quien se siente púlbicamente violada. Por cada persona que se ha suicidado luego de que se filtraran sus fotos", escribió.

Como se recuerda, Bella Thorne denunció que un hacker la estuve extorsionando. La amenazó con publicar sus fotos desnuda. Como respuesta, la actriz decidió publicarlas ella misma en Twitter para no ceder ante el chantaje. El sujeto se encuentra siendo investigado por el FBI.

Bella Thorne acaba de publicar su cuarto libro, "The Life of a Wannabe Mogul".

