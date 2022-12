¿Belinda y Christian Nodal tienen una relación a distancia? | Fuente: Instagram

Se sabe que Belinda y Christian Nodal son inseparables, pero están afrontando un momento complicado que ha provocado la separación de muchas parejas: una relación a distancia. Eso no preocupa demasiado a la artista española y considera que podrán mantener el contacto desde una simple llamada de celular.

Recientemente, la intérprete de “Egoísta” se mudó a España para trabajar en una nueva producción para Netflix y se mostró orgullosa de este logro en sus redes sociales. Sin embargo, las especulaciones sobre una ruptura con Nodal no se hicieron esperar entre los cibernautas, debido a que estarán separados por kilómetros. Ella rechaza que esto vaya a suceder.

“Todo va muy bien. [Christian Nodal] va y viene [a España] y espero que nos siga yendo bien”, dijo Belinda en conversación con People en español a raíz de los rumores sobre su relación con el mexicano. “Seguro nos veremos con videollamada, por celular; hay muchas maneras [de estar cerca]”.

Además, Belinda y Christian Nodal están concentrados en sus propios proyectos profesionales y hay un orgullo mutuo por el otro que podrá ser más fuerte que no verse físicamente: “Tiene muchos planes en México y estamos pensando en muchas cosas. Yo estoy muy contenta por su éxito”

De juntos a separados repentinamente

Hace unos días, un proyecto de Netflix confirmó la participación de Belinda y ella recalcó lo feliz que se sentía por trabajar en su país natal. “Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto, tenía muchas ganas de trabajar en España por muchas razones, esto te lo dedico a ti abuelita”, escribió en Twitter.

Si bien ella aclara que no hay ningún problema con estar separada de Christian Nodal por un tiempo, sus expresiones de amor –desde el inicio– han demostrado que siempre pasan tiempo juntos con distintas actividades. ¿Será que tendrán que aprender a no vivir juntos todos los días?

“Estoy feliz. Pasamos mucho tiempo juntos, es una etapa superbonita. Aprovecho para cocinar y me encanta que le guste lo que cocino y lo disfruto demasiado. Me gusta mucho complacerlo, que esté feliz; que sienta que, aunque yo esté trabajando también me ocupó de él”, había declarado Belinda a El Universal hace un tiempo atrás.

