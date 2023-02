Christian Nodal y Belinda no han dejado de demostrar su amor en las redes sociales. | Fuente: Instagram

Christian Nodal y Belinda cumplieron dos meses de noviazgo, pero no se dejaron ver en las redes sociales. Desde que hicieron oficial su romance, ambos han sido inseparables frente a sus seguidores, por lo que, llamó la atención que ninguno haya realizado una publicación de muestras de amor.

Sin declaraciones de cariño estos días, Nodal reapareció en las redes sociales con un mensaje que fue inmediatamente asociado a su relación con la cantante mexicana. Su romance ha sido centro de críticas ya sea por sus constantes mensajes de amor como hacerse tatuajes en pareja o raparse la ceja de la misma forma.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el intérprete de música regional compartió unas palabras con sus fans. “No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro. La fórmula que siempre nos funcionó”, se lee en su publicación luego de los comentarios negativos hacia él y Belinda desde que están juntos.

LAS CRÍTICAS HACIA LA PAREJA

Christian Nodal y Belinda oficializaron su relación a mediados de agosto, luego de que ambos se conocieran al trabajar como jurados en “La Voz: México”. El romance fue calificado como una “estrategia publicitaria” para el programa, así como que la relación de ambos no duraría demasiado.

Pero las expresiones de amor de los intérpretes han sido lo suficientemente directas para demostrar que hay vínculo amoroso. Y precisamente, esas mismas acciones por dejar claro lo mucho que se aman el uno al otro han provocado una gran ola de críticas y burlas entre cibernautas.

Con tatuajes, un mismo estilo de llevar las cejas o fotografías románticas, Christian Nodal y Belinda gritan su cariño al mundo sin importarles demasiado lo que se diga en su entorno. Quizá la impresión en su piel más controversial fueron los ojos de la propia intérprete de “Egoísta”, quien correspondió al tatuarse las iniciales de su novio.

“A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz (...) Nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable (...) Yo tengo más tatuajes porque comencé a los 18”, aseguró Nodal en una entrevista sobre su tatuaje de Belinda.

Te sugerimos leer