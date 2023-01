Belinda y Christopher Uckermann tuvieron una relación cuando eran adolescentes. | Fuente: Instagram

La cantante Belinda fue entrevistada por el youtuber Daniel Sosa, y confesó algunos pasajes de su vida que pocos fanáticos conocían. Mientras entablaban la conversación, la artista mexicana habló sobre su primer amor por el que lloró cuando todo se terminó.

La persona con la que estuvo en la adolescencia fue el actor Christopher Uckermann quien “cortó” su romance cuando eran muy chicos. La intérprete de “Luz sin gravedad” se refirió a su ex y recordó cuando trabajaron en la telenovela “Aventuras en el tiempo” (2001).

Daniel Sosa comenzó preguntándole sobre su primer beso a lo que Belinda contestó: “El mío fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar”, dijo emocionada.

Entre risas, la mexicana recordó cómo fue su primer amor: “Chris y yo éramos novios de chiquitos (…) Cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en ‘Aventuras en el tiempo’ de hecho. De repente ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas'”.

Sin embargo, después de ello, aseguró que lloró mucho ya que era su primera historia de amor: “Lloraba, lloraba y lloraba. Al día siguiente no quería ir a las grabaciones, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero ahorita”.

No obstante, la artista confesó que el exRBD quiso regresar con ella pero ya no lo perdonó porque le dolió que dejara su primera relación.

A pesar de que no tienen contacto desde hace mucho tiempo, tanto Belinda como Christopher Uckermann respetan sus carreras. La cantante asegura que el actor es un recuerdo bonito de su adolescencia y así será siempre.

SOBRE BELINDA

Belinda Peregrín Schüll, más conocida como Belinda, nació en España el 15 de agosto de 1989, aunque a los cuatro años se trasladó, junto a su familia, a Ciudad de México, por lo que posee las dos nacionalidades, española y mexicana.La actriz y cantante comenzó su carrera a temprana edad en el 2000 gracias a su participación en la telenovela "Amigos por Siempre", interpretando el papel de Ana Capistrán Vidal.Desde entonces, ha intervenido en seis telenovelas, dos series de televisión, varias producciones cinematográficas y "reality show", además de en tres obras de teatro. En la faceta musical, Belinda ha grabado cuatro álbumes de estudio y ha realizado varias giras.

