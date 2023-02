Belinda no reconoce canción de Noelia en 'La Voz' y ella la llama 'soberbia y pobre niña boba' | Fuente: Composición

La más reciente edición del programa "La Voz" de TV Azteca fue testigo de una pelea que se trasladó a las redes sociales. Las protagonistas: Belinda y Noelia. Durante uno de los castings del programa, una de las participantes inicia cantando "Tú", el tema más exitoso de Noelia, cuando se escucha a Belinda preguntar quién es la intérprete: "¿Quién canta esto?".

Yahir, su compañero y jurado del programa, le intenta responder antes de que Belinda diga: "¿es Laura Pausini?". Esa situación fue comentada por Noelia, quien tomó esa situación como una falta de respeto.

"Pobre niña boba, esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito 'El Sapito'. Pobre niña boba. Mira Belinda, solo te diré algo: bájate de tu nube y sé más humilde. Por eso en México, querida española, el público canta y saben más mis canciones que las tuya. Mis canciones han enamorado a cientos de miles y se han casado gracias a mis canciones que son éxitos, son himnos", escribió.

Noelia le cuestionó sobre el éxito de "El Sapito", canción con la que Belinda se hizo conocida. La cantante continuó su mensaje sosteniendo que "Tú" era un himno al amor y que tenía 10 millones de discos vendidos. Además, recordó un episodio en el que la madre de Belinda la trató mal.

"Nunca se me olvidó que tu mamá quería sacarme de una salón del Camino Real en México, donde estaba yo ensayando y a punta de gritos, interrumpió mi ensayo porque tú había llegado, para qye tú ensayaras. Españolas prepotentes. Mira cómo es la vida: ese año me gané el premio Billboard y tu gran álbum niña Sapito, no llegó a nada. Así que aprende a respetar, que lo único que tú tienes es seguidores en las redes y la mayor parte para detestar tu prepotencia y presumidera, no sé de qué. Yo si tengo y no aparento humildad", finaliza.