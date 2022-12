'Batwoman' seguirá adelante sin Ruby Rose como actriz principal. | Fuente: Warner Channel

Ruby Rose dejó su protagónico en “Batwoman”, y puso en aprietos el universo televisivo de DC Comics. Tras su salido, Warner Channel aseguró que se elegiría a una nueva actriz para continuar con el rol en la segunda temporada. Desde entonces, la estrella australiana no se había manifestado sobre su difícil partida hasta ahora.

En su cuenta oficial de Instagram, la modelo y actriz Ruby Rose compartió un emotivo video de su actuación en “Batwoman”. En ese sentido, dedicó unas palabras a las personas que la acompañaron en este viaje, y no esclareció las razones de su retiro de la serie basada en los cómics de Kate Kane, quien pertenece al universo de Batman.

“Gracias a todos por venir en este viaje. Si mencionara a todos, serían 1000 etiquetas ... pero gracias al elenco, el equipo, los productores y el estudio. No fue una decisión fácil, pero los que saben, saben…”, escribió Ruby Rose dejando entrever que muchos conocen sus razones para abandonar el papel.

Así es como Rose, de 34 años, no reveló el verdadero motivo detrás de su distanciamiento de “Batwoman”, luego de que diversos medios señalaran que se debía a las prolongadas horas de trabajo durante las filmaciones en Vancouver, Canadá. Pero, según respondió en los comentarios de la publicación, esto no sería verdad.

“No quería no reconocer a todos los involucrados y cuán grande fue esto para la televisión y para nuestra comunidad. Me he quedado en silencio porque esa es mi elección por ahora, pero sé que los adoro a todos. Estoy seguro de que la próxima temporada también será increíble”, concluyó.

Previo a la salida de Ruby Rose, la señal de Warner Channel renovó “Batwoman” para una segunda temporada, la cual está en proyecto para ser estrenada en el 2021 en Estados Unidos. Por ello, la producción está en búsqueda de un reemplazo, quien también será una actriz de la comunidad LGTBI.

Te sugerimos leer