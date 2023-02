Michael Keaton interpretó a Batman en las películas dirigidas por Tim Burton. | Fuente: Warner Bros.

Michael Keaton, George Clooney, Ben Affleck y podríamos seguir con muchos actores más en la lista. Batman es uno de los superhéroes que más versiones ha tenido en la pantalla grande, debido a que los cómics han sido adaptados para diversas series y películas desde los años 60. Pero el protagonista de “Birdman” se considera el mejor de todos.

Recientemente, Keaton conversó con Jimmy Kimmel sobre sus nuevos proyectos para Hollywood, pero el presentador no perdió la oportunidad de hacerle algunas consultas sobre Batman al saber que regresará a su rol varias décadas después para “The Flash”, protagonizada por Ezra Miller.

“¿Quién es el mejor Batman?”, le consultó Kimmel. “Yo”, respondió tajantemente el ganador del Globo de Oro y agregó: “Si me siento lo suficientemente inseguro, simplemente me pongo el traje. Me hace sentir mucho mejor. Camino un poco por el vecindario, por cierto, cuando las cosas por ahí se ponen un poco tensas, simplemente me pongo el traje y las cosas se ponen jodidamente claras”.

BATMAN Y SUS VERSIONES DEL CINE

Si amas lo clásico, puede que Adam West sea tu favorito o si eres más aficionado al séptimo arte, tal vez Christian Bale sea el más indicado. Hay tantos Caballeros de la Noche que para muchos otros sería bastante complicado elegir solo uno. Por otro lado, existe mucha expectativa por lo que logrará Robert Pattinson en la próxima a estrenarse “The Batman”.

Sin embargo, Michael Keaton es el favorito de muchos fanáticos que aman los cómics y el cine a la vez. La adaptación cinematográfica de Tim Burton significó mucho para el desarrollo del personaje en el cine, ya que su visión significó un gran aporte para un cine de superhéroes que todavía no gozaba de mejores recursos y grandes efectos especiales a finales de la década de 1980.

Con su regreso y el de Ben Affleck, por fin será posible ver al actor de 69 años en acción en los tiempos modernos. ¿Usará su atuendo clásico? Eso no ha sido confirmado, pero muchos de sus seguidores esperan que así sea. Como un superhéroe que ha sido versiones múltiples veces, cada quien tiene su propia esencia para enganchar a los fanáticos de DC Comics.

