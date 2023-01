Bad Bunny se mostró preocupado por el avance del COVID-19 y dio recomendaciones para frenarlo. | Fuente: Instagram / Bad Bunny

El nuevo coronavirus no ha frenado el éxito de "Yo hago lo que me da la gana" (#YHLQMDLG), último disco de Bad Bunny. Con más de un tema ocupando los primeros puestos de los más escuchados, la pandemia no ha infectado la carrera del puertorriqueño.

Sin embargo, el popular ‘Conejo malo’ se mostró preocupado por el avance del COVID-19. Así lo dio a conocer en una reciente publicación en sus redes sociales, donde no dudó en dar recomendaciones para detener la pandemia.

“La cosa cada vez se pone más seria”, escribió en la leyenda de una fotografía que compartió desde su cuenta de Instagram. “¡Quédense en sus casas! ¡Lávense las manos! Cuídate y cuida a los demás”, agregó el cantante de trap.

Como se recuerda, el intérprete de “Yo perreo sola” viene respetando el confinamiento, situación que comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales para generar conciencia sobre la importancia de la cuarentena para frenar la propagación del virus.

“YO PERREO SOLA”

El 27 de marzo, Bad Bunny estrenó su nuevo video musical de su tema "Yo perreo sola", con el cual sorprendió a sus seguidores de todo el mundo, debido a la gran transformación física que realizó.

El sencillo, que está incluido en "Yo hago lo que me da la gana" (#YHLQMDLG), es una muestra más de su protesta hacia el machismo que existe en el mundo, así como a la discriminación por orientación sexual.

En el video, Bad Bunny aparece vestido como una drag queen, caracterización con la cual recalca que puede disfrutar sola de la música de género urbano y que es sexualmente libre.

El mensaje contra el machismo se refuerza con los carteles ‘Las mujeres mandan’ y ‘Ni una menos’, los cuales aparecen en color neón para resaltar el verdadero sentido del sencillo y de su videoclip.

