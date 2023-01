Aleks Syntek considera que lo que hace Bad Bunny no es música. | Fuente: Composición

En más de una ocasión, el cantante Aleks Syntek ha declarado estar en contra del género urbano. El mexicano asegura que dichas letras no son música y su antipatía por ellas ha sido celebrada por algunos fanáticos que piensan igual que él.

Recientemente, dejó en claro nuevamente su posición en una entrevista para el programa de YouTube de “Escorpión al volante”: “Me ha tocado revisar la letra de algunas propuestas y digo ‘no manches, sacaste el diccionario de las rimas de Internet’. Pasa mucho, sobre todo en el (género) urbano”, aseguró.

Además, Syntek señaló que el reguetón solo busca rimar las palabras con un sonido dando un resultado sin sentido. El entrevistador le refutó diciendo que no se meta con el artista del momento, Bad Bunny:

“Yo no hablé de él, no hable de él porque a eso no se le puede llamar música”, sentenció tajante. Como se ha mencionado, en reiteradas ocasiones había hecho alarde de su disgusto por este ritmo y lo ha expresado en sus redes sociales con comentarios que han dividido a sus seguidores.

AMENAZAS DE MUERTE

Aleks Syntek recibió amenazas de muerte, en sus redes sociales, luego de criticar duramente al reguetón. En una entrevista al programa mexicano 'Hoy', el cantante comentó lo complicado que ha sido lidiar con los mensajes intimidantes.

"Hay muchos fans que son vándalos, que son de barrio y que se molestaron con el asunto. Me decían cosas terribles incluso de matarme, así de 'te vamos a agarrar a balazos afuera de tu casa' y cosas así", comentó.

Hace poco más de un mes, Aleks Syntek desató polémica al decir que el reguetón venía de los simios. Sus declaraciones enfurecieron a los seguidores del género por lo que mexicano admitió su error y ofreció disculpas

