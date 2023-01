Aaron Carter acusó a su hermana, fallecida en 2012, de haber abusado sexualmente de él | Fuente: Captura de YouTube

Aaron Carter volvió a sorprender a todos con sus declaraciones. A unos días de sus revelaciones en el programa The Doctors, el menor de los hermanos Carter reveló que padece de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, además que es adicto a los calmantes y al alcohol.

A inicios de esta semana, su hermano Nick, famoso por ser parte del grupo Backstreet Boys, solicitó una orden de alejamiento contra su hermano Aaron porque "quiere matar a su esposa". Aaron decició usar sus redes sociales para dar algunas sorprendentes revelaciones.

Usando un hilo de Twitter, Aaron reveló que su difunta hermana Leslie (la mayor de los Carter) abusó sexualmente de él cuando tenía 10 años.

"Mi hermana Leslie sufría de trastorno bipolar y tomaba litio para tratarlo. Ella nunca le gustó la forma en que esto le hacía sentir y, cuando ya dejó de tomarlas, hizo cosas que nunca quiso hacer. De veras lo pienso. Yo tenía 10 años. He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación. He pasado por muchos tratamientos diferentes, pero finalmente he econtrado lo correcto. He tenido algún que otro altibajo, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada", escribió.

Además, Aaron explicó que si bien llevó una larga terapia, esta fue por la revelada agresiónn sexual y no por algún diagnóstico de salud mental. "Pasé por una terapia y por tratamientos muy extensos y nunca me han diagnosticado bipolaridad o esquizofrenia", descartando sus propias revelaciones.

"Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando ya no estaba tomando sus medicamentos. Ahora me siento limpio, vaciado, toda mi verdad está aquí, solo necesito concentrarme en mi música, mi carrera y apoyar a todas las víctimas de abuso y violación", escribió para finalizar.

RESTRICCIÓN

Nick Carter sorprendió a todos sus seguidores al compartir un comunicado en su cuenta de Twitter donde señala ha solicitado una orden de alejamiento contra su hermano Aaron porque señala que él quiere matar a su esposa embarazada.

Como se recuerda, hace unos días Aaron Carter reveló que fue diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. Una condición que ya afecta a su entorno familiar, tal como lo señaló Nick en redes sociales.

"Después de cuidadosas consideraciones, mi hermana Angel y yo lamentamos haber tenido que solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron. A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a nuestro hijo nonato, no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias", explicó el vocalista de los Backstreet Boys.

