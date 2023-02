Axl Rose responde duramente al secretario del Tesoro en Estados Unidos. | Fuente: AFP

Axl Rose, líder de Guns N’ Roses, arremetió contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Los ataques entre ambos personajes se han viralizado en las redes sociales, debido al panorama de Estados Unidos frente a la pandemia de coronavirus.

A través de Twitter, el vocalista de la famosa banda de rock emitió una dura crítica, acompañada de un insulto, dirigida al funcionario estadounidense. Como se recuerda, Mnuchin ha protagonizado un rol clave para la gestión económica de Estados Unidos, durante la propagación de la COVID-19.

“¡Es oficial! Independientemente de lo que pensaran previamente de Steve Mnuchin, es oficialmente un imbécil”, se leía en el primer tuit de Axl Rose sobre el secretario del Tesoro de EE. UU.

Steven Mnuchin no se quedó callado, y aprovechó para preguntar al popular artista cuáles habían sido sus aportes para apoyar a Estados Unidos en estos momentos de crisis. “¿Qué ha hecho por el país últimamente?”, contestó desde su cuenta oficial de Twitter.

Ante ello, Axl Rose aseguró no ser responsable de más de 70 mil muertes por coronavirus en EE. UU, debido a que no tiene un cargo en el gobierno de su país. Además, mostró su indignación por las declaraciones de Mnuchin, respecto a la recomendación de viajar en plena pandemia.

“Mi error, no entendí que esperamos emular el modelo económico de Liberia, pero de verdad. A diferencia de esta administración, no soy responsable de más de 70.000 muertes y, a diferencia de usted, no tengo una posición de responsabilidad en el Gobierno federal ante el pueblo estadounidense y no salgo en la televisión diciéndoles que viajen por Estados Unidos durante una pandemia”, expresó el cantante de 58 años.

Esta no es la primera vez que Axl Rose critica duramente a la Administración de Donald Trump, ya que anteriormente pidió que no se utilizara la música de Guns N’ Roses en los eventos del presidente de Estados Unidos.

