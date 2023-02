Robert Downey Jr. le respondió a Martin Scorsese, quien criticó a las cintas de Marvel Studios. | Fuente: Composición

Hace una semana, el director Martin Scorsese sorprendió al dar su opinión sobre las películas de Marvel Studios. El cineasta, ganador de un Oscar, señaló que las cintas del MCU “no son cine”.

Tras los comentarios del realizador de “The Irishman”, cinta que está próxima a estrenarse en Netflix y que está voceada para ser una de las principales candidatas para ser nominada al Oscar 2020, algunos actores de Marvel Studios se han pronunciado al respecto.

Tal es el caso de Robert Downey Jr., que da vida a Iron Man en MCU y quien prefirió no polemizar las declaraciones de Martin Scorsese. Además, considera que no se trata de un tema de celos.

“Es su opinión. Quiero decir que juega en los cines. Aprecio su opinión porque creo que es como cualquier cosa. Necesitamos todas las diferentes perspectivas para que podamos llegar al fondo y seguir adelante", dijo el actor en entrevista en el programa de Howard Stern.

Asimismo, reveló que prefirió no insistir a que su trabajo como Iron Man sea nominado a los Oscar 2020; sin embargo, no quiso profundizar en el tema.

Quien también habló tras los comentarios de Scorsese fue Samuel L. Jackson. El actor que da vida a Nick Fury señaló que las películas de Marvel Studios no se detendrán por las críticas.

"Es como decir que Bugs Bunny no es gracioso. Las películas son películas. Es decir, a no todo el mundo le gusta su cine tampoco. Hay un montón de Italo-americanos que creen que no debería hacer películas sobre ellos así. Todo el mundo tiene una opinión, que está bien. No va a parar a nadie de hacer películas", dijo el intérprete.

