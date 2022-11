Suenan campanas de boda para las hermanas Elizabeth y Ashley Olsen. | Fuente: AFP

Suenan campanas de boda en la familia de las Olsen. Según medios internacionales, las hermanas Elizabeth y Ashley Olsen se encuentran comprometidas con sus parejas: Robbie Arnett y Louis Eisner, respectivamente.

La actriz de "Avengers: Endgame" se comprometió con el músico Arnett después de tres años de relación, según la revista "People". La pareja hizo su primera aparición pública en una fiesta pre Emmy en el 2017. Aunque ambos son privados en cuanto a su relación, ella comentó su interés (en un futuro) de convertirse en madre. "No sé a dónde llegarán las cosas, pero sí pienso 'creo que podría criar hijos' en mi casa", dijo en el 2017.

Elizabeth Olsen alcanzó popularidad como la Bruja Escarlata en las cintas de Marvel, un papel que retomará para la nueva serie "WandaVision" que se estrenará en la plataforma Disney+. Mientras que Robbie Arnett es miembro de la banda indie Milo Greene. La actriz de Avengers previamente estuvo comprometida con Boyd Holbrook (actor de "Narcos"), pero terminaron en el 2014.

¿CAMINO AL ALTAR?

En tanto, las campanas de boda también se escucharon en torno a Ashley Olsen cuando ella apareció luciendo un anillo durante una salida con su pareja Louis Eisner. Medios internacionales sospechan que se trata de un anillo de compromiso.

La diseñadora y el artista fueron captados, el pasado lunes, durante una salida al cine para ver el estreno de "Once Upon a Time in Hollywood". Sin embargo, la mayor de las Olsen es conocida por combinar joyería, lo que incluye anillos en ambas manos.

Ashley y Louis comenzaron a salir a fines del 2017, aunque ninguno ha comentado sobre su relación. Recientemente, celebraron el cumpleaños 33 de la diseñadora en Nueva York.

Por otro lado, su hermana gemela Mary-Kate Olsen se casó, en noviembre del 2015, con el banquero Olivier Sarkozy, medio hermano del expresidente francés Nicolas Sarkozy.