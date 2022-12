Dwayne 'La Roca' Johnson le ganó a los protagonistas de 'Avengers: Endgame' ─Chris Hemsworth y Robert Downey Jr.─ en la lista de los actores mejor pagados. | Fuente:

Ni por ser un superhéroe de Marvel pudieron ganarle a Dwayne 'La Roca' Johnson. Robert Downey Jr (Iron Man) y Chris Hemsworth (Thor) ─protagonistas de "Avengers: Endgame"─ quedaron detrás del exluchador en la famosa lista de los actores mejor pagados de Hollywood.

'La Roca', quien recientemente anunció su matrimonio con la cantante Lauren Hashian, se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood con US$ 89,4 millones; por delante de Hemsworth (US$ 76,4 millones) y Downey Jr (US$ 66 millones), según la revista "Forbes" que analiza los sueldos recibidos entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019.

Dwayne Johnson es la cara inconfundible de la secuela de cine "Jumanji". Además, ha trabajado en la televisión como protagonista de la serie "Ballers" de HBO y presenta el programa de entretenimiento "The Titan Games".

"Forbes" detalla que Johnson recibe US$ 700.000 por episodio en el canal HBO y que recibirá US$ 23,5 millones por la nueva saga de "Jumanji" titulada "The Next Level" y que se estrenará el próximo diciembre.



EL PODER DE LOS AVENGERS

Como segundo actor más cotizado, se encuentra el australiano Chris Hemsworth, conocido por caracterizar al superhéroe de Marvel Thor. "Forbes" apuntó que la mayor parte de sus ingresos han provenido de su papel en "Avengers: Endgame", que logró recaudar US$ 700 millones en beneficios.

Fuera del universo Marvel, protagonizará la nueva película "Dhaka", en Netflix, y es, habitualmente, la cara de las marcas Hugo Boss y Tag Huer.

El top 3 de los mejor pagados lo cierra otro superhéroe del cine: Robert Downey Jr., con US$ 66 millones. Él ha encarnado a Iron Man y participará en la tercera entrega de "Sherlock Holmes" así como en el filme "The Voyage of Doctor Dolittle".

El hombre de acero también ha logrado unos importantes ingresos por publicitar a la compañía de telefonía china OnePlus.

A estos tres actores les siguen en cuarta posición Akshay Kumar (US$ 65 millones), seguido de Jackie Chan (US$ 58 millones), Bradley Cooper (US$ 57 millones), Adam Sandler (US$ 57 millones), Chris Evans (US$ 43,5 millones), Paul Rudd (US$ 41 millones) y Will Smith (US$ 35 millones), que cierra la lista de los diez actores mejor pagados a nivel mundial.

Como se recuerda, Evans y Rudd también forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel, con lo que suman cuatro Avengers en la lista de "Forbes". (Con información de EFE)

