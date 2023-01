Ashley Tisdale se convirtió en madre por primera vez el pasado mes de mazo. | Fuente: Instagram / Ashley Tisdale

Ashley Tisdale se convirtió en madre por primera vez a fines del pasado mes de marzo, fruto de su matrimonio con Christopher French. Una experiencia que le viene produciendo una serie de reflexiones, como dejó ver el 3 de abril en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la exestrella de "High School Musical" compartió un retrato suyo sin maquillaje, con una leyenda en la que detallaba que, tras el nacimiento de su primera hija, está descubriendo quién realmente debe ser.

"Curando lentamente, encontrándome lentamente a mí misma. No estoy tratando de volver a ser quien era, no hay forma. Estoy en camino de descubrir quién realmente debo ser y hay algo en los ojos de mi hija que me dice que ella sabe exactamente quién va a ser", escribió.

Ashley Tisdale y su esposo dieron la bienvenida a su primogénita el pasado 23 de marzo, a quien bautizaron con el nombre de Jupiter Iris.

Un nombre singular

A los 35 años, Ashley Tisdale dio a luz a su primera hija, cuyo nombre ha causado intriga entre sus seguidores en redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, hizo oficial el anuncio con una tierna fotografía tras culminar la labor de parto.

“Jupiter Iris French llegó a este mundo el 23.03.21”, escribió en la leyenda de la publicación en la que reveló que la niña nació el pasado martes 23 de marzo. Al parecer, su peculiar bautizo está relacionado a la temática de la astrología, aunque la exestrella de Disney no ha asegurado que sea así pese a las preguntas de sus fans en la caja de comentarios.

En septiembre del año pasado, la intérprete de Sharpay Evans en “High School Musical” anunció su primer embarazo con una serie de instantáneas donde se lucía junto a su esposo Christopher French. Poco después, Ashley Tisdale y su pareja confirmaron que se trataría de una niña.

