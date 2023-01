Ashley Tisdale, exactriz de Disney, confirma su primer embarazo. | Fuente: Instagram

¡Ashley Tisdale anuncia su primer embarazo! Para sorpresa de sus seguidores en Instagram, la actriz que dio vida a Sharpay Evans en “High School Musical” compartió una tierna fotografía junto a su esposo Christopher French, donde dio a entender que están esperando a su primer bebé.

En la instantánea, se puede apreciar a Tisdale, de 35 años, y French, de 38, vestidos de blanco mientras ella se sostiene el vientre y dirige su mirada en dirección a este. Evidentemente, ambos confirmaron que se convertirán en padres muy pronto, aunque todavía no se conoce el tiempo de gestación que lleva la ex chica Disney.

Rápidamente, la cantante estadounidense se convirtió en tendencia en Twitter, debido a la emoción de sus fanáticos. Desde muy joven, participó en diversas producciones juveniles y parte de su popularidad se debe a su interpretación de Sharpay Evans, la antagonista principal de las tres películas de “High School Musical”.

SU MATRIMONIO

La actriz Ashley Tisdale y el músico Christopher French se casaron en el 2014 tras dos años de relación. Recientemente, la pareja recordó su sexto aniversario en sus cuentas oficiales de Instagram: “El tiempo vuela. Recuerdo tener tanto miedo al momento que nos juntamos porque no podía creer lo bien que me trababas. Nunca alguien me trató de esa manera”.

“Chris, realmente, me haces una mejor versión de mí misma, porque me inspiras día a día. Tu corazón es puro, harías lo que sea por hacerme feliz, en las buenas y las malas, eres mi roca sólida. Estoy tan agradecida de ser tu esposa. Te amo, y tras todo este tiempo, sigo enamorada de ti”, agregó en su mensaje dedicado a su esposo.

En su carrera artística, Ashley Tisdale actuó en diversas producciones de producciones de Disney como “The Suite Life of Zack & Cody”, la trilogía de “High School Musical”, “Sharpay's Fabulous Adventure”, y prestó su voz para la serie animada “Phineas y Ferb”. A finales del 2019, destacó por su participación en “Merry Happy Whatever”, una comedia de Netflix.

