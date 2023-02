Arturo Peniche retomó su matrimonio con su esposa Gabriela Ortiz: 'Vamos a seguir adelante'. | Fuente: Instagram

Arturo Peniche anunció que retomó su relación con su esposa Gaby Ortiz. Como se recuerda, hace unos meses, el actor mexicano reveló que habían tomado caminos por separado y había intentado reconquistarla, y, al parecer, su esfuerzo rindió frutos.

“Lo conquistado hay que cuidarlo, hay que apapacharlo, hay que quererlo, y los cambios que ha habido en mi matrimonio han sido cambios bastante importantes en los cuales tanto ella como yo estamos madurando”, comentó.

Asimismo, Arturo Peniche reveló que sus hijos, Brandon y Khiabet, han permitido que su madre acepte nuevamente a su padre como pareja.

“39 años de casados, con dos hijos, tres nietos, que nos han dado la continuidad de estar, y la felicidad de ser, por qué no aprovecharlo y seguir adelante”, dijo a los medios mexicanos. Por otro lado, aconsejó a las parejas que están pasando por una crisis tal y como él pasó con Gaby Ortiz:

“Cada quien tiene que ver cómo se hablan, cada quien tiene que ver cómo se respetan, cada quien tiene que saber cómo guarda sus límites y respetar los límites de su pareja”, sostuvo.

¿Por qué se separaron?

De acuerdo con las declaraciones de Arturo Peniche, contó que todo se dio en medio de la pandemia y por la serie de contagios que varios miembros de su familia se vieron afectados.

Si bien él no contrajo la enfermedad, se sintió frustrado de no poder estar al lado de todos para poder cuidarlos. A pesar de ello, estuvo atento a sus cuidados de manera virtual, cosa que no fue suficiente para Gabriela Ortiz:

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio. Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy hábil en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí, no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y medio”, concluyó.

