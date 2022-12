John Barrowman, actor de 'Arrow' y 'Doctor Who', fue hospitalizado tras sufrir una grave lesión de cuello. | Fuente: CW

John Barrowman, quien dio vida a Malcom Merlyn en el 'Arrowverse' y al Capitán Jack Harkness en "Doctor Who", fue hospitalizado tras sufrir una grave lesión de cuello.

El actor escocés ─que también es un consolidado cantante, como ha demostrado en múltiples ocasiones durante sus papeles─ anunció su hospitalización a través de sus redes sociales.

"Estoy devastado por decirles que debido a una grave lesión de cuello, que me impide cantar y moverme, he sido llevado al hospital para ser diagnosticado. Los doctores me han aconsejado no actuar este fin de semana mientras intento recuperarme", explicó, con pesar, John Barrowman quien en estas fechas protagoniza el show "A Fabulous Christmas".

John Barrowman espera poder retomar sus shows navideños esta semana. | Fuente: The CW

El actor de "Arrow", "The Flash" y "Legends of Tomorrow" se realizó una resonancia magnética para encontrar la raíz al problema de su lesión de cuello. Él se sometió a una serie de inyecciones intraespinales para reducir la inflamación y encontrarse de nuevo en forma.

Aunque las primeras actuaciones de su show "A Fabulous Christmas", que debían haber tenido lugar durante el presente fin de semana, han sido aplazadas o canceladas; John Barrowman se mostró optimista respecto a su recuperación, ya que retomará las actuaciones el 3 de diciembre.

La primera aparición de Barrowman en el 'Arrowverse' fue en el 2012 en la serie "Arrow" donde interpreta al némesis del protagonista, Oliver Queen. A partir de allí, continuó con su papel de Malcom Merlyn en otros shows como "The Flash", "Supergirl", y "Legends of Tomorrow". También tuvo un rol recurrente en "Doctor Who", del 2005 al 2010, como el Capitán Jack Harkness. (Europa Press)

