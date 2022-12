Armie Hammer se interna en centro de rehabilitación tras denuncias por violación | Fuente: Instagram

El actor Armie Hammer, que desde inicios de este año se encuentra envuelto en un gran escándalo relacionado con abuso sexual y violación, decidió internarse en un centro para tratar sus adicciones.

Según el medio Vanity Fair, el co-protagonista de “Call Me By Your Name” fue visto despidiéndose de su esposa y sus dos hijos en el Aeropuerto Internacional Owen Roberts de Reino Unido.

Trascendió que Armie Hammer se registró el pasado 31 de mayo en un centro de tratamiento ubicado en Florida (Estados Unidos) para atender su adicción a las drogas, al alcohol y al sexo.

"Está comprometido con la salud y la custodia de sus hijos", dijo una fuente al medio estadounidense. "Esta es una clara señal de que está retomando el control de su vida y sabe que este es un paso hacia su bienestar general".

Cabe mencionar que en octubre del 2020, luego del divorcio de su esposa, pidió la custodia compartida de sus dos menores hijos.

Denuncias

En marzo del 2021 Armie Hammer fue denunciado por violación sexual a dos meses de que se filtraran unos polémicos chats que evidenciaban unos mensajes que contenían referencias al canibalismo y abusos físicos. Una mujer llamada Effie, acompañada de su abogada Gloria Allred, contó los hechos en una conferencia de prensa.

Effie manifestó que el co-protagonista de “Call Me By Your Name” abusó de ella “mental, emocional y sexualmente”. A inicios de 2021, las acusaciones contra Armie Hammer se viralizaron en el internet a raíz de la apertura de una cuenta en Instagram, identificada como House of Effie.

